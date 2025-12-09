台籍詐騙犯873人全送中國受審 柬埔寨竟「這麼」說

即時中心／温芸萱報導

台灣詐騙猖獗，今年截止至11月受害金額累計高達826億元，1月單月更達95.4億元創下今年單月新高。但不少台籍詐騙犯跨赴柬埔寨等東南亞國家從事電詐，遭當地警方逮捕後卻被直接遣送中國。陸委會統計，目前共有873名台籍詐欺犯仍在中國滯留服刑、受審或被拘留。其中柬埔寨表示，基於「一中」立場，詐騙犯全數移交中方。

台灣詐騙猖獗，根據統計，今年截止至11月，國人遭詐騙金額累計高達826億元，其中光是1月就被詐騙95.4億元，創下今年單月新高。

據《TVBS》報導指出，不少台灣籍詐欺犯跨境前往柬埔寨等東南亞國家作案，遭逮捕後卻被直接遣送至中國。

今年3月，柬埔寨警方在金邊一處大型詐騙園區破獲電信詐騙集團，當場逮捕186人，其中179人是台灣人、7人為中國籍。雖然涉案多為台灣人，然而柬方最終卻將所有犯嫌一律移交中國司法單位，卻不送回台灣受審。柬埔寨外交部當時回應，基於該國「堅持一個中國」立場，因此交由中國處理。

對於大量台籍民眾被押往中國，我國外交部與駐外單位持續交涉，但進展有限。依陸委會最新資料，目前共有873名台籍詐騙犯仍滯留在中國，被拘留、起訴、審判甚至服刑。

