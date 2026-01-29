台籍詐騙車手日本落網！不會說日文照收黃金

同夥假冒警察與檢察官，誘騙和歌山一名70幾歲婦人購買金條。（示意圖／Pexels）





日本金價創下歷史新高，卻也傳出台灣人涉嫌詐騙案。日前大阪警方逮捕2名不會說日文的台籍男子，疑充當車手負責收取黃金；另有同夥假冒警察與檢察官，誘騙和歌山一名70幾歲婦人購買約1.2公斤、價值約新台幣738萬元的金條，並指示她將金條放在超商後方交付。

日本國內黃金零售價格首次突破28,000日圓，創下歷史新高，卻有詐騙集團因此動上歪腦筋，台灣人也參與其中。38歲王姓與32歲陳姓台籍嫌犯，涉嫌冒充警察與檢察官，詐騙和歌山縣一名70多歲婦人，金額高達3,600萬日圓，約738萬元台幣。

廣告 廣告

日本記者：「王姓嫌犯等人跟婦女說，警方抓到黑幫時查到妳的存摺，妳可能會被當共犯，資產也會被凍結，不如先把現金換成黃金比較安全。」

婦人因此信以為真，將款項匯入金條販售業者帳戶，購買約1.2公斤黃金。金條寄達後，詐騙集團再指示她，把裝有金條的紙袋放在超商附近。大阪警方提前在現場埋伏，兩人取袋時遭到盤查，確認有金條後當場逮捕。兩名嫌犯都不會說日文，警方研判背後另有主嫌，透過電話遠端操控，持續追查犯案細節。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

蘆洲翁翻舊帳不滿保護令！追砍前妻、2女 屋內血跡斑斑怵目驚心

「剴剴案社工」陳尚潔今出庭 前次出庭冷回：有什麼責任

快訊／馬籍女大生命案更二審 惡嫌梁育誌判無期再逃死

