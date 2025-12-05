台籍醉漢大鬧機艙遭日航警架離 虎航：旅客滋擾零容忍

台北市 / 武廷融 綜合報導

昨(4)日晚間一架虎航從名古屋飛往桃園航班，卻出現一名酒醉的旅客在機上大鬧，最後被日本航警強制帶下飛機，其他乘客紛紛拍手歡呼。對此，台灣虎航今(5)日回應，該名台灣旅客疑因酒醉而在機內情緒激動且以言語滋擾，且不願配合，虎航以飛安第一為營運基石，且對旅客滋擾事件一貫零容忍，最終對該名旅客執行拒載程序。

有民眾拍下，昨日晚間台灣虎航IT207次班機，原定於晚上7點40分從名古屋飛往桃園，卻有一名台灣籍乘客疑似喝酒醉在機艙裡大鬧，隨後有多名日本航警登機，將這名醉客強制帶下飛機。從影片中還可以看到，該名乘客被帶下機時，其他乘客紛紛拍手歡呼，最後這班飛機被拖延至晚上8點28分才起飛。

廣告 廣告

台灣虎航今日也表示，台灣虎航IT-207名古屋前往桃園航班，1名本國籍旅客疑因酒醉而在機內情緒激動且以言語滋擾，行為包括干擾組員、不願配合起飛前檢查、對組員咆哮等。當下由機長按規定對該旅客簽發警告信函，後經客艙事務長對其宣讀警告信函，希望制止不理性行為，但這名旅客仍不願配合。

虎航指出，最終由地勤人員代為通報日本中部名古屋機場航警，並對該名旅客執行拒載程序，這起事件導致此航班延誤48分鐘。虎航強調，以飛安第一為營運基石，且對旅客滋擾事件一貫零容忍，對於這次事件肯定組員的表現及應對方式。

原始連結







更多華視新聞報導

乘客疑酒醉大鬧機艙 虎航日返台航班延誤48分

「延誤變取消」機上旅客餓逾10小時 虎航歉：隔天供三餐

入列MSCI小型指數 星宇股價漲逾4%虎航震盪

