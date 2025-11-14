台粉太貼心！山下智久偷偷約會周杰倫：感謝尊重我們

山下智久14日抵台後立刻接受台灣媒體聯訪。（HIGH HOPE提供）

日本男神山下智久暌違14年訪台舉辦專場，15日連續舉辦三場粉絲見面會。今（14日）天下午抵達松山機場，一身休閒打扮，見到現場粉絲、媒體，山下智久立刻脫下帽子打招呼，不忘鞠躬致意，現場更湧入約700名粉絲熱情迎接男神。前陣子他被拍到私下訪台，受訪時他還特別感謝台灣粉絲尊重他和周杰倫，「周杰倫有帶我去咖啡廳，雖然上次有被認出來，但大家很尊重我們，走出咖啡廳才打招呼。」

這回在一天內舉行三場見面會，他坦言，「原本是只有兩場，但主辦團隊有說實在太多人，我想說真的很久沒有這樣的機會，想藉著這次好好和台灣粉絲來道謝，雖然真的滿辛苦」。至於體力上會不會不堪負荷？他透露：「我每天去健身房練體力，會做蒸氣浴一個小時、重訓 40分鐘。」儘管前天才剛從倫敦回日本，有嚴重時差還是會運動。

廣告 廣告

愛吃辣的他，上回訪台品嘗過麻辣鍋，這次他則希望能吃到小籠包、牛肉麵、滷肉飯等台灣美食，他也提到，「在倫敦才剛吃小籠包，因為真的很喜歡。」而拜訪過這麼多地方的他表示，去過這麼多地方，各地都會有獨特味道，自己已經記得台灣的味道，感覺是很好吃的味道 。

近年山下智久推出不少跨國作品，談到有機會是否想跟台灣的藝人合作，他則點名，「周杰倫有請我到他演唱會一起合唱，也希望有機會之後可以合作其他歌。從他身上我也學到很多，是很尊敬的前輩。」

山下智久最後向粉絲喊話，「儘管這次活動非演唱會形式，但希望藉由活動可以好好傳對台灣粉絲的感謝之意，希望這個時間可以跟粉絲許諾接下來會看到更多不同的景色。」

更多中時新聞網報導

30年兄弟情 蕭煌奇年終逗陣全方位

田中馬拉松》富邦自願性碳權支持 打造新典範

腎病風險高11倍 糖友篩檢要快