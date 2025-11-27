台粉專笑香港惡火像「鬼滅之刃無限城」遭公幹 道歉回7字又被炎上

香港宏福苑大火釀65死，卻有台灣帳號留言戲稱火災畫面像《鬼滅之刃》的無限城，遭到炎上。（圖／美聯社）

香港大埔區宏福苑大火，截至27日晚間8時許，已知65人死亡、70人受傷，包括一名受傷的消防員。未料火災照片傳至社群後，有台灣粉專竟留言戲稱像動畫《鬼滅之刃》的無限城，引發眾怒，事後刪文道歉卻又脫口7個字，慘遭二度炎上。

Threads一個近萬人追蹤，主打將國外趣事翻譯後分享回台灣的帳號，在宏福苑大火照片下方貼出《鬼滅之刃》截圖並揶揄「無限城？」，隨即引起香港網友憤怒，灌爆其留言，許多台灣網友也看不下去破口大罵。

該帳號道歉後，卻又喊話互相攻擊沒有幫助「退一步海闊天空」，遭二度炎上。（圖／翻攝自Threads）

慘遭炎上後，該帳號緊急道歉，表示死傷如此慘重，自己卻開這種玩笑，身為一個有一定粉絲數量的台灣帳號，說出這種話真的白目又丟臉，因此向所有香港人道歉，但仍持續挨轟。該帳號在27日晚間見火止不住，二度發文致歉，表示知道一句道歉不能抹掉那些不當的言語，也理解大家憤怒，但持續互相攻擊對誰都沒好處，此事自己已認錯，會記住教訓，希望大家各退一步，把力氣留給需要關心的香港傷者，繼續糾結在這裡沒有幫助，退一步海闊天空。

這句「退一步海闊天空」無疑火上加油，再度遭到網友炎上，氣得大罵：「什麼叫各退一步？從頭到尾就你在搞事」、「當初留言怎麼不多想一點？消費別人災害當有趣，被罵剛好」、「你只是捨不得9000多粉絲吧」、「還以為你會安靜一陣子，沒想到忍不到幾小時就出來了」、「說的好像我們不應該罵你一樣」、「等等，現在你是在檢討罵你的香港人嗎」、「到底哪來的臉叫大家個退一步」、「在別人傷口上灑鹽還要人各退一步？你真的知道自己問題在哪嗎」、「已經檢舉這個帳號了，不用謝」。

