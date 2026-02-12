台粉捐200萬韓元應援！李帝勳3/27再來台 親錄影片甜喊：帶著笑容來

李帝勳舉辦出道20週年的見面會巡演，台北站敲定3月27日舉行。大步整合行銷提供

李帝勳將在3月27日在台北國際會議中心TICC舉辦粉絲見面會「Our 20th Moment」。李帝勳特別錄製問候影片向台灣粉絲送上溫暖祝福，親口喊出：「請帶著好心情和笑容來吧！我們台北見！」展現滿滿誠意與期待。

李帝勳演藝大豐收！《協商的技術》、《模範計程車3》都獲好評

2025 年，對李帝勳而言無疑是演藝生涯中極具指標性的一年。他在戲劇《協商的技術》中化身冷靜縝密的談判專家，以內斂卻層層堆疊的演出，展現更加成熟且深刻的演技光譜；而在《模範計程車3》中再度詮釋靈魂角色「金道奇」，則一舉於 SBS 演技大賞獲下最高榮譽「大賞」，繼前一年後二度封王，實力與影響力雙雙獲得高度肯定，也再次寫下個人演藝生涯的重要里程碑。

李帝勳20週年巡迴各地會粉絲！台北站3/27登場

李帝勳透過影片向台灣粉絲拜早年。大步整合行銷提供

廣告 廣告

李帝勳出道早期曾大量演出獨立電影，長年關注並投入電影文化推廣。上次訪台時，他便曾提及台南全美戲院的手繪電影海報看板，並親口表示未來若有機會，想親自前往朝聖。這份對電影的熱愛，也在台灣粉絲的行動中獲得回應。

台粉超有心！樂捐200萬韓元升格「演員李帝勳的台灣守護者」

去年年底，台灣粉絲以演員李帝勳之名，向韓國獨立電影專用影廳 IndieSpace 捐助200 萬韓元（約新台幣4.2 萬元），參與「共享座位」應援計畫，以實際行動聲援獨立電影發展。該座位位於 IndieSpace 影廳 I7，並刻上「演員李帝勳的台灣守護者 Taiwan Hoonist」名牌，象徵長期支持與陪伴。粉絲也表示，這次應援不僅是為了喜愛的演員，更希望能對獨立電影與放映空間本身產生正向影響，展現成熟而溫暖的粉絲文化，也引發當地影壇關注。

李帝勳剛接下新劇《勝券在握》，新的一年戲約依舊不間斷。大步整合行銷提供

延續出道20週年的重要里程碑，李帝勳於今年1月底正式展開巡迴粉絲見面會「Our 20th Moment」，自東京啟程，陸續前往大阪、首爾、吉隆坡、香港等地，而台北站也確定將於 3月27日舉行。為了這次再度來台，李帝勳也特別錄製問候影片，用中文向粉絲拜年並傳達心意，直言「想到能和大家一起度過特別又開心的時光，就感到非常幸福」，希望當天「大家都能真心喜歡每一個瞬間」，更溫柔喊話：「請輕鬆地帶著好心情和笑容來吧，我們台北見！」展現滿滿期待與愛意。

李帝勳見面會票價、福利一次看

李帝勳很期待再次與台灣粉絲相見。大步整合行銷提供

李帝勳台北見面會座位圖公開。大步整合行銷提供

本次見面會票價分為 NT$5,880、5,200、4,200、3,200元，另設有愛心身障票NT$$2,600元。向來寵粉的李帝勳也誠意準備多項福利，包括彩排 Sound Check、擊掌 Hi-touch、歡送 Hi-bye、1 對 1及1 對 25 合影、親筆簽名拍立得與簽名海報、官方海報，以及全體觀眾皆可獲得的 「台北限定紀念票根」。門票將透過拓元售票系統販售，於 2026年 3 月 1 日（日）下午 3:01開賣，詳洽大步整合行銷。



回到原文

更多鏡報報導

BLACKPINK Jennie首爾買樓當「包租婆」！200億現金一次付清 大使館成租客

39歲韓劇熟面孔鄭恩宇驟逝！昨才發張國榮照...「9字留言」令人心碎

打醫美「毀容」痛醒！前AOA珉娥臉頰二度燒傷 崩潰：皮膚一層層剝落撕裂

田秋堇受訪／「他們是不是邊流血邊等我去救...」 她目睹林宅血案後崩潰：不懂大家日子怎麼照過