台粉端壽桃慶生！MAMAMOO玟星1/24再登北流 票價福利曝光

MAMAMOO成員玟星上週六剛在高雄會粉絲，下個月又將造訪北流演出。KKLIVE提供

韓國實力派女團MAMAMOO成員玟星，日前唱完高流還不夠，預計明年1月24日再度登上台北流行音樂中心！

玟星上週六（20日）來到高雄開唱，台灣歌迷貼心地為12月22日生日的她提前慶生，在演唱會尾聲準備進行大合照時，螢幕驚喜播放粉絲準備的生日應援影片，並端出充滿台味的壽桃，讓她又驚又喜，忍不住拿出手機，要大家再唱一次生日快樂歌，直呼「真的不想回家！」場面相當感人。

玟星當天還與歌迷一起慶生。KKLIVE提供

玟星還安排點歌環節。KKLIVE提供

玟星很常來台灣，當天努力說中文與歌迷互動。KKLIVE提供

演唱會最後的招牌環節「和玟星的卡啦OK」，更開放粉絲現場點歌、自點自唱，玟星還不時「抽考」一、二樓觀眾，堪稱粉絲比藝人還緊張的橋段。最終在全場大合唱〈S.O.S〉的歡笑與不捨中，為這場超過兩個半小時、演唱20多首歌曲的演唱會畫下完美句點。

玟星台北站演出將在明年1月24日登場。KKLIVE提供

身為「灶咖女團」代表之一，玟星也敲定明年1月24日要再訪台灣，這次來到北流開唱，活動門票分為新台幣5800元、4600元、3800元、3200元，另設有身心障礙席新台幣2900元、2300元，全場採對號入座。12月28日透過KKTIX官網與全家便利商店FamiPort全面啟售，並加碼彩排、合照、親筆簽名海報等粉絲福利加購，詳洽KKLIVE TAIWAN。

玟星台北站票區圖公開。KKLIVE提供

玟星台北站福利圖公開。KKLIVE提供



