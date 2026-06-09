台粉絲太瘋狂！抓歐巴大胸肌「當場腫起來」猛男秀天菜急喊：冷靜
韓國18禁人氣猛男音樂劇《WILD WILD》在亞洲累積高人氣，演員們不只憑藉精壯身材與火辣演出圈粉，與觀眾近距離互動更成為一大特色，日前宣布將於7月10、11日在Legacy Taipei舉辦共3場「WILD WILD 2026 1ST FAN LIVE in Taipei：AFTER HOURS」，首度以更著重粉絲互動與個人魅力展現的FAN LIVE形式來台，2人氣演員金鎮友、李潤濟也提前抵台宣傳，還不忘在記者會上展現頂胯、拍屁股各種誘惑的動作，以及擺出大力水手卜派的經典手勢，展現麒麟臂。
談到上次來台演出，金鎮友直言，台灣粉絲的熱情與親切令他印象深刻，「台灣的粉絲非常熱情，也很親切地歡迎我們。」李潤濟則回憶起一次極具衝擊性的互動經驗，他笑說當時粉絲情緒非常投入，彼此有大量近距離接觸，「有個畫面是我抓著觀眾的手，然後放在我的胸口上，但那時候對方太激動了，結果就直接抓住我的胸肌，還腫起來了。」並補充，雖然偶爾會被突如其來的舉動嚇到，但他坦言只要不影響演出都能接受，「沒有到那麼嚇到，不要妨礙演出的動作都可以，偶爾會遇到這種情況，會有一點嚇到，但不要影響演出就好了。」
談到粉絲的支持，金鎮友表示，無論是禮物或應援，都讓他們非常感謝，但有時甚至會因為過於細緻的照顧而感到擔心，「有時候大家照顧得太周到了，反而會怕自己沒有好好回應這份心意。」哪些粉絲最容易吸引注意力？金鎮友透露：「台灣粉絲會準備寫有演員名字的應援牌，或是帶有箭頭的髮箍之類的東西，準備這些的人確實會比較容易被看到。」李潤濟則貼心提醒，演出進行時燈光即使轉暗，台下的應援物仍相當顯眼，「希望粉絲在那時候可以稍微放下來。」
被問到粉絲是否曾出現過「驚喜級」行為時，李潤濟害羞表示，若粉絲情緒過於激動，演員會適時安撫，「首先會讓他們放鬆下來，因為太激動可能會影響到演出。」現場2人還親自示範如何安撫較失控的觀眾，爆笑用中文喊「冷靜」、「冷靜」。金鎮友則分享更驚人的現場經驗，提到在歐洲演出時曾遇過男性觀眾的強烈反應，「當時在2樓，一開始衣服還穿得好好的，但到鞠躬時一看，他只剩下內褲。」不過很開心男粉絲從頭到尾看得相當投入，讓他印象深刻。
這次再度訪台，兩人也迫不及待想品嚐台灣美食。李潤濟自認是「小孩口味」，最愛芒果和芒果冰，還笑說很想挑戰「芒果配啤酒或威士忌」的新組合。金鎮友則如數家珍地列出牛肉麵、小籠包和地瓜球等必吃清單，並透露自己在韓國其實一直維持嚴格飲食管理，這次難得來台決定放縱一下，秀完腹肌後，笑說：「現在腹肌還看得到，回去可能就看不到線條了。」除了經典美食之外，他也分享自己吃過芭樂、芋頭冰，甚至挑戰過榴槤，對台灣特色水果接受度相當高。
面對即將登場的活動，李潤濟表示，相較於已經熟悉到形成身體記憶的音樂劇演出，FAN LIVE反而更緊張，「因為之前沒有做過，但也很期待見到粉絲。」金鎮友則認為，音樂劇演出較為熟悉，自然更自在，但FAN LIVE則充滿新鮮感與期待，「可以更開心地和粉絲互動。」最後也賣關子表示就先不劇透演出內容，「如果大家很好奇，7月10日、7月11日，在LegacyTaipei我們的第一場FANLIVE，歡迎大家來玩！」購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。
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