台糖估今年產生近萬張綠電憑證 有望全售台積電創收2800萬元

台糖副總曾見占說明「蔗，就是創皂力」碳捕捉成績。吳馥馨攝



台糖公司今（5）日表示，2025年虎尾糖廠產出4千餘張再生能源憑證，11月已全數售出。預估2026年虎尾糖廠、善化糖廠及養豬廠合計將產生近1萬家再生能源憑證，將全數出售給「國內半導體龍頭」。

台糖表示，該國內半導體龍頭已向台糖表態，綠電憑證「有多少就收多少」。外界推測，該收購業者即為台積電公司。

台糖今天由副總曾見占舉行「從碳捕捉到萬頃林木 淨零排放台糖在RUN」記者會。曾見占說，台糖已著手進行各項減碳計劃，台糖公司內部對每項計劃皆有排碳檢核表，有信心在2030年達成28%±2%的減碳目標，並期許能提早達成2050年淨零排放願景。

曾見占以台糖種甘蔗製糖為例，本土製糖的虎尾、善化2座糖廠，以蔗渣作為生質燃料產生二氧化碳，而甘蔗生長過程進行光合作用，吸收二氧化碳，已形成「碳中和」自然循環系統。

去年台糖再與國家原子能科技研究院合作，將煙道排放的二氧化碳收集後，並與氫氧化納結合產生碳酸氫納（小蘇打），並與耐斯集團合作製成「蔗，就是創皂力」肥皂，雖然象徵意義大於實質意義，但卻代表台糖除了自然界碳平衡系統，已再多做一步達成負碳效益。

曾見占還透露，台糖也是台灣高鐵公司股東，未來以碳捕捉生產的清潔用品，也將推廣到高鐵列車及車站使用。

台糖環保淨零組長林宗翰介紹，目前糖廠煙道二氧化碳每日捕捉10公斤，產生15公斤小蘇打。

因本土製糖以蔗渣做為生質燃料發電，台糖也因此獲得再生能源憑證。台糖表示，2025年虎尾糖廠取得經濟部標準局國家再生能源憑證中心共4,438張綠電憑證，每張售價約2,800元，公司因此進帳1,200餘萬元。

善化糖廠也已在去年取得憑證，台糖預估，2座本土製糖廠共約產生9,000張憑證，再加上現代化養豬廠的生質能發電、自有屋頂型光電約產生數十張到數百張綠電憑證，今年將共產生近萬張，依照每張市價約2,800元推估，全年增加收入約2,800餘萬元。

台糖目前也正規劃開發森林碳匯，目前平地造林已逾1萬公頃，其中，具生態價值的3,300公頃將申請自願減量專案。另外也規劃彰化二林約20公頃標租給民間企業造林，目前已有業者探詢；花蓮大農大富平地森林園區50公頃已和農業部林務署簽MOU，進行碳匯示範區專案。

林宗翰表示，在造林後要申請第三方認證，並獲環境部認可，因此大約5年後能取得台糖首張森林碳權。

台糖表示，除了糖廠碳中和循環，及進一步的碳捕捉、平地造林產生森林碳匯等努力，有信心2050年淨零排放願景提早達陣。

