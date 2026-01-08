台糖公司規劃於嘉義高鐵特定區設置光電設施 引發太保市民不滿台糖說明會取消

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】位在太保市轄內的台糖公司土地，規劃於嘉義高鐵特定區畫定的商業區內設置1.5MW地面型太陽光電設施，並擬綁約長達20年以上一案，引起諸多太保市民不滿揚言抗爭到底。市長鄭淑分特於今(8)日在業者舉行說明會前，先到太保里里民活動中心聽取民眾的心聲，並表示將把1000多份市民的陳情書併案正式向嘉義縣政府提出多項具體建議，建請嘉義縣政府從整體都市發展與產業布局角度，審慎評估該案對未來的影響。

市長鄭淑分表示，嘉義高鐵特定區是太保市未來最重要的新興發展核心，不僅是嘉義縣推動產業升級、都市發展與重大建設的關鍵門戶，更是翁章梁縣長所提出「黃金十年」政策的重中之重。

然而，若於高鐵站周邊核心區位長期設置地面型光電設施，且一綁約即逾20年，將使具高度發展潛力的黃金地段陷於低度利用，進而壓縮未來公共建設、產業進駐及都市機能配置的彈性，此作法更與翁章梁縣長所強調的「黃金十年」整體發展方向，產生背道而馳。

對此，鄭市長於說明會中提出二點建請事項：第一，請嘉義縣政府正視嘉義高鐵特定區整體發展方向，確保各項政策與翁章梁縣長所提出「黃金十年」目標具備一致性；第二，請嘉義縣政府能尊重太保市民的意見，將地方實際需求納入決策考量。

鄭市長強調，支持永續能源是共同目標，但更期盼在推動能源政策的同時，兼顧城市長遠發展與地方整體利益，透過充分溝通與整體規劃，為嘉義縣與太保市打造兼顧永續發展與產業布局的未來。

由於市長鄭淑分先到台糖公司舉辦說明會的現場聽取民眾的心聲，民眾群情激憤，讓在門外等待開說明會的台糖公司及承租土地公司人員發現情況不對，隨即放棄舉行說明會離開現場。

台糖公司隨後受訪時指出，高鐵嘉義站旁土地目前作為停車場用途，招標由廠商在停車場興建光電型屋頂，但說明會過程與民眾溝通不順利，會參考地方不同意見，若持續無法與地方取得共識，將讓廠商終止契約，另外在其他非商業區尋找土地設置停車場的光電型屋頂。

圖：位在太保市轄內的台糖公司土地，規劃於嘉義高鐵特定區畫定的商業區內設置1.5MW地面型太陽光電設施，並擬綁約長達20年以上一案，引起諸多太保市民不滿，包括太保市長鄭淑分民進黨嘉義縣長黨內初選人縣議員黃榮利及多位代表及100多名鄉親到場参加說明會，揚言抗爭到底。（記者吳瑞興攝）