台糖公益路跑於臺南柳營尖山埤渡假村開跑，今年以「健康路上·台糖同行」為主題，吸引逾二千名跑者參與。（記者李嘉祥攝）

▲台糖公益路跑於臺南柳營尖山埤渡假村開跑，今年以「健康路上·台糖同行」為主題，吸引逾二千名跑者參與。（記者李嘉祥攝）

「二零二五台糖公益路跑」六日於臺南柳營尖山埤渡假村開跑，今年以「健康路上·台糖同行」為主題，吸引逾二千名跑者參與，台糖公司也將跑者熱情化作實質公益，捐出十一萬元等值台糖物資予臺南市樂活社會福利慈善事業基金會，協助推動弱勢關懷、急難救助及社會公益服務，期盼為社會帶來更多溫暖力量。

廿一公里半馬組及十一公里健康組跑者穿越尖山埤至烏山頭水庫自然綠廊，三公里休閒組則以親子同樂為主軸，大小朋友順著湖畔路線挑戰趣味闖關遊戲；主會場設置台糖食品、安心豚肉品及特色商品攤位以及互動體驗，台糖高地小農咖啡胖卡車提供溫熱友邦精品咖啡暖和跑者身心。

廣告 廣告

台糖表示，公益路跑活動邁入第十屆，累計超過上萬跑者響應，台糖透過為每位跑者捐出五十元等值物資方式匯聚愛心照顧弱勢，除健康與公益行動外，也推廣環境永續核心價值；活動主會場所尖山埤渡假村除取得「環境教育設施場所」認證，也積極推動獨角仙與螢火蟲復育，打造多樣化淺山生態廊道，並導入低碳運輸、節能優化與智慧管理，推升綠色旅遊品質，榮獲台灣永續行動獎、職業安全衛生優良單位五星獎及國家企業環保獎，同時連續十五年獲觀光署評鑑特優等，是兼具觀光、生態與永續教育的指標景點。

台糖感謝所有參與者及柳營社區支持，使公益路跑成為台糖推動CSR與ESG行動重要里程碑，未來會持續以運動、公益與永續為核心，邀請民眾認識尖山埤自然之美，並促進地方觀光與產業發展。