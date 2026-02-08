台糖助攻社宅再釋26處土地 分布苗栗以南8縣市

（中央社記者曾智怡台北8日電）助攻國家社宅推動，台糖至今已提供47處土地興辦社會住宅，加上自有學苑轉型青年住宅，合計近2.7萬戶。台糖表示，今年將持續提供其他26處土地共28.38公頃，供內政部與地方政府選擇評估，範圍為苗栗縣至屏東縣等8縣市。

台糖坐擁近5萬公頃土地，持續進行土地活化工作，台糖董事長吳明昌先前表示，只要政策有需求，不僅可開發成科學園區，也可興建社宅或平價銀髮宅。

台糖近年持續配合中央部會政策，提供社宅用地，自107年至去年，已提供47處土地、共48.53公頃，供內政部及地方政府興辦社會住宅，以及自有學苑轉型青年住宅，合計2萬6897戶。

台糖今年將持續提供其他26處土地、共28.38公頃，供內政部與地方政府選擇運用，包括苗栗縣3處、台中市4處、彰化縣4處、雲林縣1處、嘉義縣2處、台南市5處、高雄市5處及屏東縣2處。

攤開全台學苑中，有6個已轉作社宅，其中，台中公營學苑、苗栗學苑、高雄楠梓學苑、屏東椰林學苑出租率超過8成，其餘學苑則台糖自行出租。

此外，國營事業肩負穩定物價任務，台糖去年因應非洲豬瘟，為穩定國內毛豬產銷，調節至拍賣市場1.7萬頭豬、約新台幣934萬元；另一方面，台糖長期配合物價穩定政策，儘管原料成本波動，民生用砂糖及沙拉油零售價均未調漲，農曆春節將至，也設置平價專區，提供平價民生用品優惠。（編輯：林淑媛）1150208