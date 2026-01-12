台糖去年淨利74億寫新高 將普發員工3600元獎勵金

（中央社記者曾智怡台北12日電）受惠土地收租、轉投資等業外收入表現亮眼，台糖去年稅後淨利新台幣74.6億元，寫下歷史新高。董事長吳明昌今天宣布，將從國營事業首長可運用獎勵金中，發放給全體3080名員工、每人3600元，合計將提撥約1000萬元。

吳明昌是首位來自產業界的台糖董事長，他曾任佳訊全方位生醫股份有限公司總經理、屏東科技大學食品安全管理研究所所長，目前兼任台糖總經理，上任逾1年，首度舉辦媒體茶會，分享台糖過去1年營業表現。

根據台糖財報，114年營業收入316.39億元，台糖本業共7大事業部，去年油品、休憩、商銷事業部有獲利，生技、砂糖、精農、畜殖事業部虧損，合計淨損0.95億元，但加上土地出售、出租、轉投資高鐵獲利、操作外匯等業外收入後，稅後淨利達74.68億元，寫下新高，較113年增加18.23億元。

由於去年營收創新高，為鼓勵員工出國開拓視野，吳明昌透露，今年將首度發給台糖全體3080名員工、每人3600元獎勵金，合計約1000萬元。台糖說明，國營事業每年都有5000萬元首長保留款，用於獎勵特殊表現員工，這筆千萬普發獎勵金即是從5000萬元提撥。

吳明昌表示，台糖參照歐洲水準改建，花費約120億元改建豬場，全數改建完成後，將回歸全台養豬最大戶。台糖補充，目前改建進度已達95%，去年養豬頭數約14萬頭，盼今年7月硬體全數完工、再經過飼養驗收後，養豬頭數能恢復到27至33萬頭，並朝50萬頭方向前進 。

另一方面，台糖長期配合政府穩定物價任務，沙拉油、小包裝砂糖均凍漲10多年，吳明昌不諱言，「都是賠本在賣」，1座糖廠1年虧2億元，目前台糖全台剩虎尾、善化2座糖廠，相當於1年虧4億元，但他強調，糖作為戰略物資，糖廠仍有存在必要性。

展望今年，吳明昌表示，將推進台糖各單位發展成本概念、行銷整合，另持續進行土地活化。台糖舉例，活化土地利用方面，包括租土地給南科大廠作為員工宿舍，過去土地被大量徵收，如今經營策略改變，更重視「細水長流」，將擬定高值化策略推進。

此外，台糖持續洽談豬肉外銷日、韓、越南、非回教國家事宜，並與美國、加拿大等廠商接洽液糖出口可能性。

台糖今年迎來80週年，除將推出入住台糖旅宿滿額贈優惠、聯名紀念啤酒等，也會號召超過500人以甘蔗排列出慶賀台糖八十的口號，同時結合蘭花及豬肉等台糖核心元素，在柳營尖山埤渡假村舉辦小型蘭展（歷年得獎金牌花）及烤肉等活動。（編輯：潘羿菁）1150112