台糖好甜！去年獲利創高賺近47億 董座宣布員工普發獎金3600元

台糖董事長吳明昌宣布2025年賺近47億元，創新高，將普發員工每人3600元。吳馥馨攝



台糖董事長吳明昌今（12）日表示，公司去年稅前營業利益近47億元，創史上新高。為了鼓舞整體員工士氣，將從員工奬酬保留款中撥約千萬元，對全體約3千餘名員工，不分職級皆普發獎金3600元。

據台糖目前財報，2025年營業收入316.39億元，稅前營業利益46.98億元，相較於立法院通過的分配預算數307.36億元、21.5億元，營業收入增加9.03億元，利益多25.48億元。

若與2024年營業收入315.6億元、營業利益29.41億元相比，分別增加0.79億元，利益多17.57億元，績效顯著提升。台糖表示，營業利益增收主要來自營建利益及租金淨收入增加。

廣告 廣告

去年台糖7大事業部中，包括油品、商品行銷、休閒事業部皆為賺錢，但生技、砂糖、精緻農業（蘭花種植）、畜殖事業部皆為虧損。

台糖說明，台灣迄今仍保留虎尾、善化2座本土製糖廠，維持本土甘蔗種植到煉糖，每座本火製糖場約虧2億元，2座每人就要燒掉4億元。吳明昌表示，即便如此，煉糖為戰略性產業，會持續維繫2座本土製糖廠。

至於畜殖事業部虧損主因是豬廠改建仍未完工，去年養豬14萬頭再探歷史新低。目前豬廠改建已95%完工，只剩5%驗收工程，將是比照歐洲先進國家的科學化養豬規模，目標今年7月完成硬體驗收，屆時再花費約半年試養，盼能回到過去每年27萬頭至33萬頭的水準，並朝50萬頭的目標邁進。

另外，台糖也迄今也承擔政策任務，3公升沙拉油每桶169元，1公斤砂糖36元，該價格已凍漲十餘年，對國內物價穩定有很大貢獻。

台糖去年獲利大增的主要功臣來自土地活化，台糖副總曾見占表示，台糖所有董事及經營階層都會關切土地資源高值化，台糖也持續釋出土地給各大科學園區，也有大廠盼台糖能釋地興建員工宿舍，台糖都「很有誠意」的進行盤點，未來租金收益依然看好；但除了土地直接被徵收，現在是希望細水長流改採出租模式，對年輕員工也負起永續發展責任。

至於台糖總經理一職已懸缺一年，目前董事長吳明昌也身兼總經理一職；吳明昌坦言，雖然台糖工會企盼總經理能內升，但總經理人事安排會尊重行政院及經濟部決定，他不會越權。他自己上任一年多年，天天都很投入和Enjoy這份工作，做得很Easy也很打拚，一點兒也不會倦勤。

吳明昌也表示，今年業務重點將擺在建立成本概念、加強行銷整合等2項；另外，台糖也配合經濟部政策發展綠能，日前董事會也通過跨足電業經營，並向經濟部申請許可中。

更多太報報導

國安基金突宣布退場 台指期夜盤翻黑觀望 分析師:短期心理衝擊

快訊／台股穩站3萬點不用護盤了 國安基金宣布退場 報酬率逾50%

百年糖業開始賣電！台糖正式向經濟部申請電業經營執照