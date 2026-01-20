台糖尖山埤鴨鴨派對及頑皮世界 春節寒假馬力全開

台糖尖山埤及頑皮世界新春規劃系列熱鬧活動，市長黃偉哲、觀旅局長林國華邀親子春節寒假玩臺南，圖為尖山埤渡假村泡泡體驗。（記者李嘉祥攝）

農曆新年與各級學校寒假即將到來，臺南二大觀光遊樂業「柳營尖山埤渡假村」與「頑皮世界」推出一系列豐富多元的活動，結合娛樂、教育與親子互動，市長黃偉哲及觀光旅遊局長林國華邀全國民眾來臺南體驗充滿年節氛圍的寒假旅遊樂趣。

黃偉哲市長表示，春節及寒假是親子走春與家庭休閒的最佳時刻，臺南新春活動多，除正舉辦中的臺南購物節外，另也推薦來柳營尖山埤渡假村及頑皮世界享受大自然與親子互動活動，和家人共度溫馨又充滿趣味回憶的假期時光。

觀光旅遊局長林國華指出，柳營尖山埤渡假村自1月24日起至2月22日推出「寵物主人免門票」優惠，鼓勵民眾攜帶寵物同行；春節期間從除夕至初四（2月16日至20日）則規劃「馬年迎春、福鴨獻瑞」系列活動，並入園除加贈寵物清潔袋外，若攜帶寵物鴨還可獲得鴨飼料，且園區還提供羽織租借與造型種子DIY體驗，鳥居區設置日式拍照點及招財貓布景，營造濃厚日式懷舊風情。

為迎接新春出遊人潮，林國華局長說，尖山埤度假村大年初一至初四（2月17日至20日）還有「草原鴨鴨派對」，有鴨鴨明星迎賓、水庫實境解謎、神奇果實搜查線及鴨鴨拍照互動體驗等活動，讓孩子們在遊戲中培養觀察與探索能力；活動期間每日於大草原定時舉辦「歡樂泡泡秀」與「親子泡泡體驗」及「唱跳姊姊帶動唱」，周邊步道設有「野餐補給站」提供在地小吃，並安排街頭藝人表演；除夕至初三另有房客專屬星光音樂會與轉盤歡樂送活動；另也針對春節期間無法出遊的服務業朋友推出「尖山埤服務業感謝季」住宿優惠，讓服務業朋友們於其他時段也能享受休閒渡假體驗。

林國華局長也介紹頑皮世界寒假期間（1月26日至2月13日）平日推出「寒假小小保育營」，針對幼兒園及國小學童設計深度互動課程，採團體預約制，20人以上即可成行，孩子化身小小保育員，學習動物保育知識並與動物深度互動，並探索園區享受歡樂時光；2月14日至22日春節期間也推出「馬力全開迎新年」活動，大年初一至初五（2月17日至21日）於兩棲爬蟲館後方草地設置「馬上有錢紅包牆」，消費滿額即可參加抽紅包活動，還有春節限定「馬力食足市集」，集結多樣美食一次滿足，增添年節熱鬧氣氛；指定期間寶可夢玩家出示手機遊戲相關畫面還可於指定餐廳享餐點優惠。

林國華局長強調，兩大園區精心規劃的活動兼具娛樂與教育意義，不僅提供親子家庭假期新選擇，也展現臺南豐富的旅遊資源，歡迎全國民眾前來體驗臺南特色旅遊。