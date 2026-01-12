台糖戀殖展 踐踏台灣農民尊嚴

（圖／本報系資料照）

日殖時代，台灣農民有一句俗諺：「第一憨，種甘蔗給會社磅，第二憨，抽煙吹風……。」為什麼農民會如此痛恨種甘蔗給會社磅？還要再聽農民另一句話：「兩個保正加起來50斤（30公斤）」。這兩句俗諺見證了日殖時代糖業帝國是怎麼剝削台灣農民的，這是農民最慘痛的心聲。

日殖時期剛開始時，日本覺得台灣反抗強烈，治理不易。後來發現台灣土地肥沃，能夠廣種甘蔗，特別是日本的蔗糖需要量非常多，即有計畫建立現代化新式糖業。

為鼓勵財閥投資，特別訂定特殊制度，如原料分區、分糖制度、自營農場制度、三年輪作等，以保障甘蔗供應，此時期糖業迅速發展，與稻米並列為台灣經濟的兩大支柱。自1916年後，台灣糖對大陸、印度、加拿大、澳洲輸出，1918年後更向歐洲輸出，是台灣糖業的黃金時代。

問題是，台灣總督府規定，施行原料採收區域制度，並由製糖會社片面規定甘蔗收購價格。依前項規定，在指定區域內未經許可不得設立糖廠，以保護既有糖廠；甘蔗則不得運往其他區域出售，使蔗農被束縛成為製糖會社的附屬。甘蔗收購價格由製糖會社決定，更使價格被壓低得根本不敷成本。農民整年辛苦卻養不活家人。

日殖時期的台灣農民是非常痛苦的。日本學者矢內原忠雄於1927年曾來台調查，寫成《帝國主義下的台灣》一書，文中對台灣農民有個鮮活的名詞叫「農業的無產勞動者」。意即農民只是幫製糖會社種甘蔗的無產階級。更可惡的是製糖會社在磅秤上動手腳，苛扣農民，偷斤減兩，因此才有那句「兩個保正50斤」。

這兩句俗諺就代表台灣農民被壓迫成「農業無產階級」的慘狀。所以台灣農民開始起來反抗，從1925年彰化二林事件開始，到高雄的農民運動，在李應章與簡吉等人帶領下，展開全台灣的農民運動，組成台灣農民組合，和製糖會社對抗。日本製糖會社則動用警察暴力鎮壓，強迫農民去收割。

整個台灣糖業帝國是建立在對農民極端苛刻的剝削之上。這就是為什麼日殖時代台灣農民運動風起雲湧，成為最有力的社會運動。當時台灣人口約300多萬，而加入「農民組合」抗爭的組合員就有2萬4千多人，再加上每個農民組合會員的背後都是一個家庭，就是至少有10萬人以上參與農民的抗爭。這是日殖時期最強大的社會運動，直到1930年日本軍國主義抬頭，對台灣社會運動展開大逮捕大鎮壓，農運領袖紛紛入獄才銷聲匿跡。

可以說，日本製糖會社是踏著台灣農民的血汗，踏著農民運動者的苦難建立起來的。可是今天台糖公司，居然從去年12月16日開始在虎尾糖廠特別舉辦一個日本糖業帝國的社長──藤山雷太的紀念特展，還把糖廠五分車車頭命名藤山號，象徵對藤山雷太「歷史貢獻的肯定與致敬」。

這不只是向帝國主義的壓迫者致敬，是跪殖的奴才，更是在欺侮台灣農民，羞辱台灣農民運動領袖如簡吉、李應章等。這樣的奴才行徑，不要說「台灣主體性」，連台灣農民的草根性都沒有。這不只是對歷史的數典忘祖，更是對台灣人自尊心的踐踏。

世界上從來沒有一個被殖民的國家，居然辦展覽向當年壓迫的帝國主義者紀念致敬。那簡直是戀殖戀到連一點自尊、一點骨氣都沒有的奴才。我們希望台糖快快把這個可恥的展覽撤掉，重新以台灣農民為主體，以農民運動領袖的故事為主軸，好好辦一次屬於台灣農民的展覽。拜託拜託！請找回台灣人的自尊心吧！（作者為作家）