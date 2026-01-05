台糖推動各項減碳計畫 從碳捕捉到萬頃林木 穩步邁向淨零排放願景

台糖積極推動減碳計畫，副總經理曾見占（中）說明善化及虎尾糖廠燃燒蔗渣進行汽電共生，已陸續取得生質能。（記者李嘉祥攝）

因應地球暖化、氣候變遷威脅，台糖公司積極著手進行各項減碳計畫，包含攜手外界研究機構於糖廠實地試驗碳捕捉技術，以及妥善利用逾萬公頃造林地規劃森林碳匯；台糖5日表示，台糖透過轉換低碳燃料設備、提升能源效率及推動再生能源等策略減少碳排放，中長期策略著重結合產官學研資源，發展各項負碳技術，期能在2030年達成28±2%的減碳目標，並逐步邁向2050年淨零排放願景。

台糖以製糖產業為例，糖廠汽電共生以蔗渣為生質能燃料，燃燒排放的二氧化碳會藉由光合作用回到甘蔗生長所用，形成自然的碳循環系統。為使整體環境達到減碳效果，近兩年台糖協助國家原子能科技研究院在糖廠開工期間，實地測試以其研發的設備捕捉煙道中的二氧化碳，再進一步轉化為小蘇打等可利用的物質，以達減碳與資源循環的雙重效益。

在綠能轉型的布局上，台糖指出，近2年虎尾糖廠及善化糖廠汽電共生已相繼取得「生質能發電系統再生能源憑證」，更成功標售予知名科技業大廠，預估今年起2座糖廠共可產出約9000張生質能再生能源憑證，無疑成為國內製糖產業綠能轉型的指標；另也著手開發森林碳匯，包含與農業部林業及自然保育署花蓮分署合作，規劃以大農大富平地森林園區50公頃造林地向環境部申請自願減量專案，同時參考國有財產署企業造林實例模式，規劃公開標租位於彰化縣二林鎮面積20公頃的蔗作畸零地，提供企業投入植林，以增進森林碳匯。

台糖強調，會持續以「甜的產業、綠的永續」為願景，從傳統製糖業轉型投入減碳與綠色金融市場，為臺灣2050淨零排放目標與綠色經濟貢獻具體實績，邁向循環永續的未來。