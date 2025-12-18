台糖機能食品 好漾黑珍珠上市

台糖新品發表會現場展示含有果寡醣的生技系列產品，呈現果寡醣於保健與日常食品中的多元應用。 （記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

台糖公司十八日於台南台糖長榮酒店舉行新品發表會，正式介紹以果寡醣為核心原料的機能休閒食品「好漾黑珍珠」。發表會由台糖副總經理曾見占與執行長孫鈴明共同出席，透過布袋戲演出回顧台糖製糖歷史與副產品再利用的發展脈絡，並分享台糖如何結合生物科技，將傳統糖業轉化為貼近現代健康需求的研發成果。

台糖舉行「好漾黑珍珠」新品發表會，分享果寡醣研發成果與循環利用理念。（記者林怡孜攝）

曾見占表示，台糖長期投入製糖副產物的高值化研究，果寡醣正是透過蔗糖生物轉化技術，由雙糖轉化而成的特殊糖類，具備甜度適中、穩定性高等特性，且已取得健康相關認證。曾見占指出，台糖希望讓民眾重新認識「糖」的多元樣貌，不再只停留在甜味印象，而是看見其在健康飲食上的可能性。

孫鈴明也提到，團隊最初提出以軟糖形式呈現果寡醣時，曾引發不少討論，但在深入了解其成分特性與應用潛力後，逐步建立信心。他指出，果寡醣並非一般精製糖，而是由砂糖再經生物科技轉化而來，對腸道菌相與日常營養補充具有正向助益，適合不同年齡層作為日常飲食的一部分。

會中也邀請專業營養師說明果寡醣的營養特性，包括有助維持腸道機能、熱量相對較低等優點，並分享其在日常食品中的多元應用。台糖表示，目前果寡醣已應用於多項產品，包括醋飲、冰品與烘焙食品，台糖長榮酒店也將陸續推出相關餐飲品項，讓健康概念自然融入生活。