台糖歡慶成立八十週年發布限定LOGO所屬單位與產品聯合推優惠共享喜悅

台糖公司今年成立八十週年，董事長吳明昌（中）強調會秉持開放及創新的態度，持續提升產品及服務層。（記者李嘉祥攝）

▲台糖公司今年成立八十週年，董事長吳明昌（中）強調會秉持開放及創新的態度，持續提升產品及服務層。（記者李嘉祥攝）

台糖公司成立80年，產業足跡從甘蔗種植及製糖逐步延伸至綠能養豬、蝴蝶蘭栽植、生技研發、油品供應、商品產銷及觀光旅宿等業務；台糖董事長吳明昌12日對外公佈台糖80週年慶限定LOGO－「台糖八十 永續奔馳」，泛金色字體以微笑般上揚弧線捧起台糖經典三環商標，傳達出台糖80年來堅持不懈的精神及持續邁向未來的自我期許。

廣告 廣告

吳明昌董事長預告於今年5月1日台糖80歲生日前，將號召超過500人以甘蔗排列出慶賀「台糖八十」字樣，同時結合蘭花及豬肉等台糖核心元素，於柳營尖山埤渡假村舉辦小型蘭展，展出歷年得獎金牌花，並以烤肉等活動歡慶台糖生日；柳營尖山埤渡假村與台糖長榮酒店、池上牧野渡假村、台糖台北會館，以及台糖花蓮旅館也同步推出高達10%的住宿滿額贈活動，與旅客共享喜悅。

吳明昌董事長表示，歡慶成立80週年，台糖推出為期3個月的抽獎活動，只要到台糖據點消費滿額或至各商場買台糖產品滿額就可登錄發票參加抽獎，有機會抽到「台糖80週年紀念一卡通」、台糖加油券、肉品、生技產品及住宿券等好禮；台糖各單位也輪番推優惠，生日當月蜜鄰超市直接給當月壽星5折優待，各糖廠五分車也祭出車票買一送一，並邀80歲以上長者免費搭乘；到台糖各賣場吃冰還能參加滿額抽獎樂，且籤籤有獎，最大獎是冰品由台糖買單。

吳明昌董事長強調，台糖也持續強化與外界連結，將邀請日本若櫻及英國威爾斯鐵道機構陸續來台交流，讓民眾了解異國鐵道風情，並進一步簽訂互惠合作協議，增進民眾搭乘觀光鐵路的優惠及便利性，9月台糖並將在臺灣第一座現代化糖廠「橋頭糖廠」成立台日文化交流會館，展示臺灣糖業從日治時期至今的演進，也會秉持開放及創新的態度持續提升產品及服務層次，並深化對外連結與國際交流，邁向永續經營的未來，為百年糖業及台糖永續奔馳締造新猷。