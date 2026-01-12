台糖歡慶80周年 5月壽星蜜鄰超市購物享5折 易購網天天送購物金

台糖董事長吳明昌（中）表示，台糖今年歡慶80周年，將推出一系列優惠活動。吳馥馨攝



今年是台糖公司成立80周年，為了歡度生日，凡與台糖同為5月生日的消費者，到台糖蜜鄰超市消費享有專屬5折優惠；消費者全年台糖健康易購網消費滿2000元就送1000元購物金，註冊新會員就送2000購物金。

台糖表示，台糖今年成立80周年，從甘蔗種植及製糖，逐步延伸至綠能養豬、蝴蝶蘭栽植、生技研發、油品供應、商品產銷及觀光旅宿等業務。接下來將秉持開放及創新的態度，持續提升產品及服務層次，並深化對外連結與國際交流，邁向永續經營的未來。

台糖董事長吳明昌透露，原本今年要申請世界金氏紀錄，但申請國別只能「China」，不接受「Chinese Taipei」，有矮化國格之嫌。因此改變慶祝活動，改在今年4月，趕在5月1日台糖80歲生日前，號召超過500人以甘蔗排列出慶賀台糖80的口號，並舉辦小型蘭展及烤肉活動。

據台糖規劃，今年1月下旬將舉辦台灣糖鐵與日本若櫻鐵道締結姐妹鐵道，並簽訂互惠合作協議；今年3月到6月辦理入住台糖旅宿滿3000元送300元住宿券，滿5000元贈500元住宿券活動。

3月1日至15日舉辦加油對對碰，到台糖加油發票末兩碼為80，就送台糖環保洗衣精，或好漾黑珍珠果寡糖；3月上旬與英國威爾斯鐵道人交流，並將蒜頭糖廠五分車改裝為英式下午茶餐車。

4月1日至6月30日在台糖消費據點消費滿80元，就可登錄發票抽紀念一卡通及台糖產品，總獎價值逾100萬元。4月也會與金色三麥合作發售由台糖黑糖糖漿釀造的80周年紀念啤酒。

5月1日至5月3日將舉辦五分車全票買一送一，5月1日壽星或年滿80歲以上長者免費搭；5月1日至10日台糖冰品滿300元就能抽獎，且籤籤有獎。9月將在台糖首座現代化橋頭糖廠成立台日糖業文化交流館。

