台糖永續行動再創佳績，勇奪TCSA百大典範企業、金級報告書雙料殊榮，副總經理曾見占（右）代表頒獎。（記者李嘉祥翻攝）

繼今年9月以「小農咖啡」及「甘蔗蘭姆酒」獲永續行動雙獎後，台糖公司再度展現永續硬實力，一舉摘下TCSA「台灣100大永續典範企業獎」及「永續報告類別－金級」雙料殊榮；台糖副總經理曾見占26日代表出席頒獎典禮，感謝各界肯定與鼓勵，強調此殊榮不僅認可台糖長年耕耘環境、社會及治理等三大經營面向有成，亦激勵台糖會持續秉持「以農為本，循環永續」經營理念，成為健康與綠色的企業標竿。

台糖公司表示，永續經營已深植於台糖的企業DNA，致力將ESG理念具體實踐在產品、服務及業務營運等面向，今年9月獲台灣永續行動獎的「小農咖啡築夢偏鄉教育」及「為永續釀杯臺灣蔗酒」專案，是台糖實踐公平貿易與教育平權，也是提升傳統糖業高值化及永續創新力具體成果：此次再獲得TCSA百大永續典範企業及金級報告書雙獎，是各界對台糖於公司治理G、社會公益S及永續環境E的整體績效以及資訊揭露完整性與可信度的高度肯定，也期許未來持續在永續經營上發揮正面企業影響力。

台糖指出，響應中央淨零碳排政策，台糖積極發展綠色能源，截至2024年底包含屋頂型、水面型及地面型設施，累計建置完成太陽光電設施達543.64MW，亦致力結合綠能與循環經濟，利用製糖副產品蔗渣及畜殖場豬糞尿推動生質能發電，2024年發電量分別達993.43萬度及70.35萬度；另也同步推動自然碳匯，至2024年底止造林撫育面積達11468公頃，約可吸存12.78萬公噸二氧化碳，減緩氣候變遷衝擊。

台糖強調，該公司也長期配合政府民生經濟政策，協助調節砂糖、豬肉及食用油等大宗物資價格，展現國營事業供應鏈穩健與韌性，在企業營運上獲得政府「勞資和諧特優事業單位」肯定，「殺蛇溪以南工業區開發工程」更獲營造工程職業安全衛生最高榮譽「優良工程金安獎」，確保各項建設品質與職場安全；面對未來氣候變遷與淨零挑戰，台糖將持續以高標準深化ESG策略，從綠能、循環農業到社會共榮，持續推進永續目標，共創健康綠色的臺灣。