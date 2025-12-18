台糖生技再創新 好漾黑珍珠結合果寡醣及黑糖蜜 以科技升級傳統糖業

台糖董事會董事余政憲、副總經理曾見占、生技事業部執行長孫鈴明、休憩事業部執行長陳品靜等聯合揭開糖果盒，秀出結合農業與科技的黑珍珠新品。（記者李嘉祥攝）

台糖公司從糖業出發、以科技為未來走向，致力將創新科技融入傳統糖業，除讓民眾吃的更健康，引也入循環經濟概念，將製糖副產品轉化為高值原料，研製出機能休閒食品，提升產業附加價值與邁向永續經營；生技事業部18日並於臺南台糖長榮酒店舉行「好漾黑珍珠」新品上市發表會，透過傳統布袋戲演譯台糖早期製糖業務，以及製糖副產品循環再利用歷史脈絡，另也邀請專業營養師介紹關鍵原料台糖果寡醣營養價值及特色，同時展示相關系列產品多元應用成果。

台糖董事會董事余政憲、副總經理曾見占、生技事業部執行長孫鈴明、休憩事業部執行長陳品靜等聯合揭開糖果盒，秀出結合農業與科技的黑珍珠新品。

曾見占副總經理表示，台糖以「健康、美味、創新」為理念研發產品，致力將製糖副產品轉化為高值原料，研製出機能休閒食品，新推出的「好漾黑珍珠」是台糖生技實力與消費者需求完美結合的健康新選擇，有果寡醣、黑糖蜜及微膠囊鐵等原料，其中由蔗糖醱酵轉化的果寡醣，有助增添腸道益生菌，維持消化機能；黑糖蜜口感甘醇，富含礦物質；微膠囊鐵經包覆技術處理，提高鐵質穩定性與吸收率，幫助日常補鐵，贖引領健康飲食新趨勢，也實踐循環經濟。

余政憲表示，新研發品是台灣農業與科技重要結合，是經過國家認證的健康食品，也展現台糖的實力。

台糖公司指出，果寡醣甜度適中、熱量低，具高穩定性與可塑性，不僅適用於保健食品，也可融入日常飲食，已應用於台糖蘋果醋、梅子醋、糖廠限定冰淇淋及大林煎餅等食品；台糖長榮酒店也將推出以果寡醣為訴求的茶飲及烘焙食品等，讓健康好醣更貼近日常生活；「好漾黑珍珠」以台糖獨家研發的「果寡醣」為核心原料，搭配黑糖蜜及微膠囊鐵，口感軟Ｑ彈牙，低熱量、高營養，結合現代營養科技與傳統製堂智慧，是台糖生技再創新