台糖糖廠實地試驗碳捕捉 今年拚產出9000張綠電憑證

台糖在虎尾及善化2座糖廠今年目標產出9000張綠電憑證。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕為達到2030年減碳28±2%目標，台糖在虎尾及善化2座糖廠汽電共生已取得生質能系統再生能源憑證，去年全年已產出4438張再生能源憑證，今年目標產出9000張綠電憑證。

台糖今舉辦「從碳捕捉到萬頃林木 淨零排放台糖在RUN」記者會，台糖公司副總經理曾見占指出，糖廠汽電共生以蔗渣為生質能燃料，燃燒排放的二氧化碳亦會回到植物的光合作用，形成自然的碳循環系統。近年來台糖協助國家原子能科技研究院實地試驗其研發的碳捕捉設備，捕捉煙道中的二氧化碳，再轉化為小蘇打等有機物，對減碳亦有幫助。

曾見占指出，近兩年台糖的雲林虎尾糖廠與台南善化糖廠汽電共生已相繼取得「生質能發電系統再生能源憑證」，更成功售給國際知名科技業大廠，預估今年2座糖廠可產出約9000張生質能再生能源憑證。

另一方面，台糖著手開發森林碳匯，利用逾萬公頃造林地規劃森林碳匯，包括與農業部林業署合作規劃大農大富平地森林園區50公頃林地自願減量專案，同時參考企業造林實例模式，規劃公開標租彰化二林20公頃的這座畸零地，提供企業投入植林，以增進森林碳匯。

