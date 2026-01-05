台糖綠電憑證今年衝萬張 開發森林碳匯助淨零

（中央社記者曾智怡台北5日電）台糖積極衝刺淨零目標，去年虎尾糖廠產出4438張生質能再生能源憑證，已全數賣給國內半導體龍頭，估今年可產出1萬張憑證，估挹注約2800萬收入；台糖也盤點出3000公頃土地具生態價值，將逐步申請自願減量專案，開發森林碳匯。

台糖今天舉行「從碳捕捉到萬頃林木 淨零排放台糖在RUN」記者會，台糖副總經理曾見占表示，台糖近年積極透過轉換低碳燃料設備、提升能源效率及推動再生能源等策略減少碳排放，中長期策略著重在結合產官學研資源，發展各項負碳技術，盼能在2030年達成28±2%的減碳目標，並有信心在2050年前達成淨零排放。

以製糖產業為例，糖廠汽電共生以蔗渣為生質能燃料，燃燒排放的二氧化碳會藉由光合作用回到甘蔗生長所用，近兩年台糖協助國家原子能科技研究院（下稱國原院）在糖廠開工期間，實地測試以其研發的設備捕捉煙道中的二氧化碳，再進一步轉化為小蘇打等可利用的物質，近一步達成負碳結果。

台糖環境保護處淨零推動組組長林宗翰指出，國原院設備一天可捕捉10公斤碳、產生15公斤小蘇打，可製成清潔用品，建構上游（排放源來自台糖）、中游（國原院技術整合）、下游（清潔用品製造商產品應用）減碳價值鏈。

曾見占透露，目前台糖已和耐斯企業試量產香皂、洗手乳，為全球唯一ESG香皂，廠商也計畫和高鐵合作，在車廂使用此香皂。

綠能轉型布局方面，這兩年虎尾糖廠及善化糖廠汽電共生已相繼取得「生質能發電系統再生能源憑證」，其中，2025年虎尾糖廠產出4438張再生能源憑證，據了解，已在11月全數賣給國內半導體龍頭。

曾見占指出，今年起2座糖廠加上沼氣發電部分，共可產出約1萬張再生能源憑證。目前生質能綠電憑證一張約2800元，換算可挹注台糖約2800萬元。

台糖也著手開發森林碳匯，林宗翰表示，台糖平地造林約1萬公頃，其中具棲地、生態價值區位3301.55公頃。台糖已敲定與農業部林業及自然保育署花蓮分署合作，規劃以大農大富平地森林園區50公頃造林地向環境部申請自願減量專案。

同時，參考國有財產署企業造林實例模式，規劃公開標租位於彰化縣二林鎮面積20公頃的蔗作畸零地，提供企業投入植林，台糖透露，已有金融業私下探詢表達植林意願。

至於所需時程，林宗翰指出，第一階段所需工作包括撰寫計畫書、第三方公正單位確證、環境部審查通過註冊，估計要2年；第二階段還要完成監測報告、第三方公正單位查證，並經環境部審查通過，總計需5年時間。他不諱言，發展森林碳匯成本高，目前國內僅兩家第三方公正單位，光是一次查證就要花費40到60萬元。（編輯：張均懋）1150105