台糖綠電憑證今年衝萬張 2050減碳達標有信心

國營事業台糖公司今天(5日)指出，預計今年糖廠蔗渣汽電共生、沼氣發電可獲約1萬張再生能源憑證，料將全數售給國內半導體龍頭大廠，帶來新台幣2,800萬收入，且台糖減碳多路並進，國家設定的2030年以及2050年目標都有望達標。

力拚2050淨零碳排目標，台糖指出，將透過轉換低碳燃料設備、提升能源效率、推動再生能源等策略推進。

以製糖產業為例，一方面將製糖剩下的蔗渣作為生質能燃料，另一方面，也與國家原子能科技研究院合作，捕捉蔗渣燃燒排放的二氧化碳，轉化為小蘇打等物質，進而製成肥皂等產品，達到減碳、資源循環雙重效益，且台糖正與民間企業合作，有望將這些肥皂推廣至高鐵使用。

台糖表示，虎尾糖廠、善化糖廠燃燒蔗渣做汽電共生發電，都已經取得「生質能發電系統再生能源憑證」，光是2025年虎尾糖廠就產出4,438張再生能源憑證，並全數售給國內某半導體龍頭大廠，今年兩間糖廠預計可產出9,000張憑證，連同台糖豬廠沼氣發電，今年憑證將上看1萬張，預計為台糖帶來新台幣2,800萬收入。台糖說：『(原音)我們生質能的憑證價格比較低，目前的平均價格是落在2,800到3,000(元)。我們今年最後標售出是2,800(元)一張，如果用1萬張的話就是大概2,800萬(元)左右。』

相關人士透露，2奈米需求殷切，半導體大廠台積電持續在國內大力擴充產能，對再生能源憑證是「有多少就買多少」，今年台糖的萬張憑證料將由台積電全數包下。

森林碳匯方面，台糖選定花蓮大農大富平地森林園區50公頃造林地，向環境部申請自願減量專案，同時，也規劃彰化縣二林鎮一處20公頃蔗作畸零地，將標租給企業植林，預計最快5年，也就是2030年拿到環境部認證取得森林碳匯額度。

台糖強調，多管齊下，台糖不僅有望達成政府設定的2030年28%±2%減碳目標，2050年淨零目標也有信心完成。