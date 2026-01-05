台糖董事會通過經營電業 待經濟部點頭

台糖今天(5日)指出，近年台糖光電設置量趨於飽和，加上光電弊案影響中央、地方審查步調，使得台糖光電案場推進有限，而為加速推進光電設置，目前正向經濟部申請新增電業為營業項目，以破除電業法相關限制，增加設置的彈性空間，最快今年上半年拿到許可，亦即台糖百年糖業將拿到跨足電業經營的資格。

台糖5日說明減碳規劃，並在談到太陽光電設置時指出，2024年台糖土地的光電設置量約543MW，2025年則因政策、法規以及光電弊案傳聞影響中央、地方的審查步調等因素，新增量極少，且目前台糖光電設置「能做的都做了」，從屋頂光電、滯洪池水面光電等都面臨瓶頸，未來要能夠再擴大，恐得要「全民有共識」才推得動。

不過，台糖也提到，現行電業法、再生能源發電設備設置管理辦法規範，綠能發電量超過2MW者須取得電業經營執照，過去台糖配合政策任務，將土地、部分屋頂標給民間業者設置光電，部分單一案場設置量都超過2MW門檻，使得台糖難以再推進設置，例如高雄小港機場的大型車輛停車場，光電設置量就衝到10MW。

台糖指出，為了突破法規限制，2025年11月已由董事會通過，新增電業為經營項目，後續須待經濟部點頭，並經股東會完成追認，預計最快上半年完備相關程序。(編輯：沈鎮江)