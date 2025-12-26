台糖蒜糖環教場所認證揭牌 糖果節同步登場邀民眾體驗甜蜜糖文化

台糖蒜頭糖廠結合糖業文化、觀光休憩及環境教育等多元功能，成為活的文化園區，吸引學童戶外教學及參訪。（記者李嘉祥攝）

▲台糖蒜頭糖廠結合糖業文化、觀光休憩及環境教育等多元功能，成為活的文化園區，吸引學童戶外教學及參訪。（記者李嘉祥攝）

台糖公司積極推廣糖業文化及環境教育有成，蒜頭糖廠27日將舉行「蒜頭糖廠蔗埕文化園區環境教育場所認證」揭牌啟用儀式，是台糖第六座環教認證場域，為園區寫下兼具文化保存與環境教育新里程碑；台糖26日表示，透過結合糖業文化、觀光休憩及環境教育等多元功能，台糖讓退役製糖廠成功轉型為承載糖業記憶的在地特色觀光據點。

台糖蒜頭糖廠擁有超過百年歷史，園區內保留紅磚小月台、縣定古蹟木造五分車站、日式宿舍群，以及蒸汽機車等珍貴糖業資產，並擁有全台第一條串聯高鐵及故宮南院的糖鐵路線。

台糖指出，蒜頭糖廠蔗埕文化園區成功整合地方文化與觀光資源，未來民眾可透過環教課程及實地導覽，深入瞭解臺灣糖業歷史及製糖循環經濟，有助提升環境素養及實踐力；另「114年嘉義糖果節－甜蜜五分車啟動」活動也於27日同步開跑，今年以「甜蜜體驗」為核心，規劃甜點市集、闖關活動、製糖工場導覽、DIY手作體驗、街頭藝人演出等精彩內容。活動亮點「甜蜜五分車」體驗特別開放六腳鄉在地學童免費搭乘，透過車長導覽解說瞭解早期糖業運輸情景，一般民眾亦可參加闖關活動兌換五分車體驗券，一起體驗糖業文化之旅。

台糖董事長吳明昌強調，蒜頭糖廠不僅是糖業歷史的見證，更肩負文化傳承與環境教育的公共責任，期透過環境教育認證成果結合嘉義糖果節活動讓民眾以更輕鬆方式走進糖廠、認識土地，並深化對永續發展的理解，未來也會持續攜手嘉義縣政府、六腳鄉公所及在地夥伴，推動更多元的教育與文化體驗，讓蒜頭糖廠成為真正「活的文化園區」。