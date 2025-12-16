台糖虎尾糖廠期製糖開工邀福安宮糖廠媽駐駕 歡迎來探訪百年糖廠追拍五分車

經濟部次長賴建信、台糖董事長吳明昌等聯合焚香及進行傳統拋蔗儀式，宣告虎尾糖廠新一季製糖期啟動。（記者李嘉祥攝）

▲經濟部次長賴建信、台糖董事長吳明昌等聯合焚香及進行傳統拋蔗儀式，宣告虎尾糖廠新一季製糖期啟動。（記者李嘉祥攝）

有百年歷史的台糖虎尾糖廠16日舉行114至115年期製糖開工典禮，經濟部次長賴建信、台糖董事長吳明昌、雲林縣副縣長謝淑亞及日本台灣交流協會高雄所長奧正史聯合焚香、拋蔗，宣告新一季製糖期啟動，並恭請福安宮糖廠媽駐駕與遶境廠區，祈求本年期製糖開工順利、人員平安，圓滿達成生產目標；另當天亦同步揭牌糖業文物館「藤山雷太特展」及藤山號五分車等，展示糖業百年歷史脈絡。

廣告 廣告

隨著五分車再度鳴笛、煙囪升煙，百年虎尾糖廠正式進入製糖作業，不僅延續臺灣珍貴的甘蔗製糖文化，也展現台糖持續精進品質、創新產品與永續轉型成果，在穩定產糖同時也為地方注入活力，並延續本土糖業的發展動能。

台糖表示，虎尾糖廠至今已有118年歷史，是全台唯一仍以五分車運蔗，亦是國內僅存的二座甘蔗製糖廠之一，自16日起開工製糖至明年4月1日結束，預計採收約24.1萬公噸甘蔗，產製約2.1萬公噸的本土二砂糖；製糖期間虎尾瀰漫濃厚的「糖都」氣息，空氣中帶著淡淡甜香，形成一年一度的季節風景，歡迎民眾蒞臨體驗，鐵道迷亦可把握機會，追拍期間限定的糖鐵五分車。

台糖進一步指出，虎尾糖廠積極落實品質及食安管理，通過ISO9001、ISO22000、HACCP，並獲產銷履歷TAP及清真認證，確保從原料至成品全程可溯源，該廠產製的本土二砂糖風味獨特，另並供應三溫糖、黑糖糖漿及甘蔗糖漿等產品，廣獲市場好評，今年更推出限量新品「黃金砂糖」，由第一道糖蜜結晶製成，含蜜量高、糖粒細緻，散發濃郁蔗香，無論用於烘焙、料理或飲品皆宜，風味溫潤不膩口，為糖品市場提供優質新選擇。

台糖強調，虎尾糖廠不只產糖，也充分落實循環經濟，製糖副產品「蔗渣」作為汽電共生燃料，產生電力供糖廠自用，已於2024年取得再生能源發電憑證，促進國內綠能轉型；「糖蜜」可製成飼料及肥料，「濾泥」及「煙灰」可回歸農場再利用，加速本土製糖實踐循環永續願景，另也完整保存珍貴的糖業文化資產，包含運蔗五分車及縣定古蹟大跨距磚造酒精槽，共同形塑「虎尾糖業文化體驗園區」；糖廠也參與水利署的「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫」，結合防洪、生態及糖業文化資源，打造虎尾成為遊憩與文化體驗的新亮點。