台糖虎尾糖廠藤山雷太特展獲日媒NHK報導 百年糖業故事登上國際舞台

▲台糖虎尾糖廠今年策劃藤山雷太特展，運蔗五分車頭並掛上「藤山號」紀念牌，象徵對藤山雷太貢獻的肯定。（記者李嘉祥翻攝）

台糖虎尾糖廠「藤山雷太特展」近日獲得日本媒體 NHK全國版關注，除報導策展背景外，也實地拍攝全台唯一仍在運蔗的五分車，肯定虎尾糖廠於臺灣糖業發展史上的重要地位。台糖公司22日表示，透過NHK報導，不僅讓日本民眾重新認識臺日糖業連結，也成功將臺灣糖業文化推上國際媒體舞臺。

台糖說明，根據NHK報導，出身佐賀縣的藤山雷太，於明治42年（西元1909年）接掌大日本製糖株式會社社長後積極改革整頓旗下製糖工場，引進當時先進的製糖設備，建設糖業鐵道等基礎設施，對臺灣糖業發展貢獻深遠；其於虎尾建立「大日本製糖株式會社臺灣第二工場」，大幅提升虎尾糖廠製糖產能，隨後更創設全東亞最大的酒精工場，利用糖蜜生產酒精等，加速虎尾經濟繁榮，使其迄今仍享負「糖都」盛名。

台糖指出，為表彰藤山雷太對臺灣製糖產業貢獻，虎尾糖廠今年特別策劃「藤山雷太特展」，自12月16日製糖開工典禮當天正式對外開放，除展出藤山雷太及糖廠早期珍貴歷史文物外，也復刻前總統蔣介石、中國東北軍閥張作霖，以及曾經稱帝的袁世凱與藤山雷太往來的書信，運蔗五分車頭也掛上「藤山號」紀念牌，象徵對藤山雷太歷史貢獻的肯定與致敬，吸引不少民眾駐足拍照。

台糖強調，此次展覽不僅是對歷史人物的紀念，更是一場回望製糖發展脈絡的文化展覽，也期望透過 NHK 國際視角，讓世界看見臺灣百年製糖文化的深度與厚度，歡迎民眾把握製糖期，於明年4月1日前走進虎尾糖廠追拍五分車、聞濃郁糖香、逛免費特展，感受百年產業所孕育的文化價值。