台糖虎尾糖廠114/115年期製糖開工 五分車鳴笛、糖香再現

台糖虎尾糖廠114/115年期製糖開工，延續百年甘蔗製糖文化。（圖／文化觀光處提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】台糖虎尾糖廠於16日舉行114/115年期製糖開工典禮，宣告新一季製糖正式啟動。 隨著五分車再度鳴笛、煙囪升起白煙，百年虎尾糖廠進入年度製糖作業，延續臺灣珍貴的甘蔗製糖文化。台糖表示，期盼在穩定產糖的同時，持續精進產品品質、推動創新與永續轉型，為地方注入活力，延續本土糖業發展動能。

虎尾糖廠已有118年歷史，是全臺唯一仍以五分車運蔗的糖廠，亦為國內僅存兩座甘蔗製糖廠之一。 本年期自即日起開工至明（115）年4月1日止，預計採收約24.1萬公噸甘蔗，產製約2.1萬公噸本土二砂糖。製糖期間，虎尾地區瀰漫濃厚「糖都」氣息，空氣中飄散淡淡蔗香，成為一年一度的季節風景，也吸引民眾與鐵道迷前來體驗、追拍期間限定的糖鐵五分車。

在品質與食安方面，虎尾糖廠全面落實管理制度，通過ISO9001、ISO22000、HACCP，並取得產銷履歷（TAP）及清真認證，確保產品全程可溯源。 除本土二砂糖外，亦供應三溫糖、黑糖糖漿及甘蔗糖漿等多元產品。今年更推出限量新品「黃金砂糖」，以第一道糖蜜結晶製成，含蜜量高、糖粒細緻、蔗香濃郁，適用於烘焙、料理及飲品，為市場提供優質新選擇。

虎尾糖廠同時實踐循環經濟與文化保存，展現糖業多元價值。 製糖副產品蔗渣用於汽電共生發電，已於2024年取得再生能源發電憑證；糖蜜、濾泥與煙灰則回歸農業再利用，落實永續願景。糖廠並完整保存五分車與縣定古蹟大跨距磚造酒精槽，形塑「虎尾糖業文化體驗園區」，今日同步揭牌「藤山雷太特展」及藤山號五分車，並結合「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫」，打造兼具防洪、生態與文化的地方新亮點。

今日開工典禮由經濟部次長賴建信率領台糖公司董事長吳明昌、立委劉建國、縣議長黃凱、副縣長謝淑亞、虎尾鎮長林嘉弘、文化觀光處處長陳璧君及日本台灣交流協會所長奧正史等貴賓共同焚香、拋蔗，另恭請福安宮糖廠媽駐駕與遶境廠區，祈求本年期製糖開工順利、人員平安，圓滿達成生產目標。