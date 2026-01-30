台糖配合政府物價穩定政策推平價專區 一站式備齊春節好料 吃安心省荷包

台糖配合政府物價穩定政策推平價專區，讓採買民眾一站式備齊春節好料，不僅吃安心，還能省荷包。（記者李嘉祥攝）

▲台糖配合政府物價穩定政策推平價專區，讓採買民眾一站式備齊春節好料，不僅吃安心，還能省荷包。（記者李嘉祥攝）

農曆新年將屆，坊間各項物品需求量增加，台糖公司長期配合政府物價穩定政策，儘管原料成本波動，民生用砂糖及沙拉油零售價仍未調漲，30日並宣布全台20家台糖蜜鄰便利超市自2月1日起至28日推出「平價商品專區」，精選台糖有機米、食用油、砂糖、罐頭，及安心豚豬肉等多項民生產品，讓民眾以最划算價格採買最安心的年貨。

廣告 廣告

台糖公司表示，農曆春節是全家人團聚重要時刻，民生用品需求隨增加，在萬物齊漲時代，台糖於自有通路蜜鄰超市設置平價專區，提供國人物美價廉的民生商品，除小包裝砂糖每公斤維持36元、3公升小包裝沙拉油每瓶169元，平價專區更祭出最低76折優惠，是民眾年節備貨最經濟實惠的選擇。

台糖公司指出，平價專區主打多項台糖熱銷商品，包含有機米、各種食用油、砂糖，以及罐頭等品類，均以優惠價供應，並因應過年圍爐需求，提供安心豚冷藏豬肉及小包裝冷凍肉系列等多元選擇；另還有多款春節禮盒，如團圓圍爐組合、高地小農咖啡、橄欖油、蜆精等保健品，歡迎來台糖蜜鄰一站式備齊好料，讓年節餐桌安心又豐盛，還能「馬」上省荷包。

台糖也強調，會持續關注物價走勢，透過平價專區、不調漲政策及優惠促銷行動，響應政府穩定物價措施，陪伴民眾迎接溫暖又不傷荷包的新年。