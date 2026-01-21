台糖長榮週三公益日完成社照協會募款任務 接力為穀粒禾禾籌募服務精障者愛心

台糖長榮酒店總經理陳彥銘在社會局長郭乃文及衛生局代表見證下捐出為南市社區照顧協會募得的款項，也宣布新年度上半年持續為南市穀粒禾禾身心關懷協會籌募善款。（記者李嘉祥攝）

▲台糖長榮酒店總經理陳彥銘在社會局長郭乃文及衛生局代表見證下捐出為南市社區照顧協會募得的款項，也宣布新年度上半年持續為南市穀粒禾禾身心關懷協會籌募善款。（記者李嘉祥攝）

為落實企業社會責任，照顧在地弱勢團體，台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳長期舉辦「週三公益日」活動，藉由用餐優惠為弱勢社福團體籌募善款；台糖長榮酒店總經理陳彥銘21日在社會局長郭乃文及衛生局代表見證下，捐出2025下半年為社團法人臺南市社區照顧協會募得的18萬元經費，另也宣布2026年上半年將持續為社團法人臺南市穀粒禾禾身心關懷協會籌募善款，支持協會協助精障者及其家庭於熟悉的社區中獲得正向支持。

廣告 廣告

郭乃文局長肯定台糖長榮週三公益日活動自96年實施迄今，身為國際旅宿品牌，以企業回饋社會公益精神一步一腳印持續行善多年不中斷，支援、服務更多需要關懷及照顧的弱勢朋友，讓人看到公益價值。

陳彥銘總經理表示，台糖長榮立足臺南以來，始終秉持取之社會用於社會精神致力行善，每年週三公益日選定的合作對象均為資源有限真正需要幫忙的弱勢小單位；去年下半年協助南市社照協會服務據點長樂學堂中的失智長輩安排交通接送和課程開發，打造健全多功的日照環境，建立有愛受關懷的復能之路。

陳彥銘總經理說，現今社會快速變化生活壓力倍增，據衛福部統計，截至2025年第一季精神障礙者個案約13.5萬人，佔全國身心障礙者人口數10.97%，其中有高達95%的精障者在不被諒解的社區裡生活，2026上半年決議攜手社團法人臺南市穀粒禾禾身心關懷協會於每週三推出「我們都一樣，鼓勵哩好好」公益日活動，支持協會以專業的服務人力透過陪伴、連結、復元等核心理念，除協助精障者及其家庭能夠於熟悉的社區中獲得正向支持並安心回歸正常生活，也期待翻轉社會對精障者負面刻板印象，建立理解、包容兼具的友善社區。

穀粒禾禾身心關懷協會指出，該協會成立於110年12月，4年來不間斷以朋友角度，從最初的個案挖掘、家訪探視到耐心的病醫陪同，付出極大的專業與關懷，其中包括催生南市第一個鼓勵協作的「知南會所」，落實「一起動手做事」的理念，讓精障者在團隊協作中練習社交、互助，找回屬於自己的生活節奏。

台糖長榮也鼓勵民眾自即日起至6月30日止來吃美食響應公益，當日用餐者捐款50元，即可享有午晚餐公益應援優惠價，活動善款將作為協助「穀粒禾禾」協會計畫開設「誤打誤drum」鼓術團和「瘋場．作戲」小劇團課程，聘請專業師資運用藝術治療，協助精神障礙朋友釋放壓力探索自我之用，最終並將透過公開的藝術演出讓大眾看見他們隱藏的才華與堅韌，期待以理解取代偏見，一起擁抱「我們都一樣，鼓勵哩好好」的共融社會。