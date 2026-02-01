台糖長榮酒店公益不間斷 邀14個弱勢社福團體圍爐傳愛

〔記者王俊忠／台南報導〕農曆春節是閤家團圓的日子、也是傳遞愛與關懷的最佳時刻，台糖長榮酒店秉持「公益不間斷、傳愛永續」理念，近日在飯店內舉行「第12屆愛心公益圍爐晚宴」活動，今年邀請14個曾與飯店合作的社福團體，包括獨居長輩、單親或隔代教養孩童、罕見疾病和偏鄉等弱勢家庭，希望讓這些無力負擔、無家可歸、無親人在側的弱勢朋友感受『大家庭』年節圍爐的溫暖。

今年台糖長榮酒店第12屆愛心公益圍爐晚宴-鴻福迎春馬上來活動，共邀請台灣世界展望會、台南家扶中心、勵馨基金會、瑞復益智中心、伊甸基金會、唐氏症基金會、忠孝里清寒戶與穀粒禾禾身心關懷協會等弱勢、社福團體人士，現場席開32桌，洋溢溫馨團圓氛圍。

廣告 廣告

飯店精心準備美味佳餚外，也規劃展現節慶歡樂的精彩節目與弱勢朋友們熱情互動。Masker專業舞團帶來玩具總動員舞蹈唱跳、大金樂團歌聲和小遊戲、黃鈿凱老師的DIY蓋章印製春聯，溫暖在場大大小小的心靈、感受彼此互相照應的愛心力量。

台南市府社會局長郭乃文出席表達對此愛心活動的支持。台糖長榮酒店總經理陳彥銘說，做公益不是一時之事，而是長期持續性的關懷與陪伴，才能逐漸形成共識與力量。每年舉辦的公益圍爐晚宴不僅是一頓飯、更是一份心意，在歲末年終向弱勢朋友們伸出溫暖的雙手，因為弱勢族群需要被看見及支持，飯店透過不間斷的公益愛心行動，拋磚引玉結合更多志同道合的企業夥伴，傳達關懷、打造友善的共融社會。

飯店表示，今年響應公益圍爐活動還有台糖公司與張榮發慈善基金會，大家相信持續傳遞愛與溫暖，堅守企業對社會責任的承諾，不論弱勢、疾病或創傷者，有「愛」就會迎來光亮。

【看原文連結】

更多自由時報報導

德式幽默？霍諾德爬101經過辦公室 「德國在台協會」這句話戳中網友

30年回憶沒了！嘉義知名渡假村招不到員工宣布停業

罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

北台灣濕冷！週二回溫 週六另一波冷氣團報到

