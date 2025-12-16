台糖、國原院、耐斯簽MOU 共推碳資源再利用

（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）台糖公司、國原院和耐斯公司今天簽MOU，共推碳資源再利用，利用碳捕捉設備與技術，捕捉糖廠煙囪排出的煙道氣二氧化碳，並轉化為小蘇打，再製成肥皂等清潔用品，打造綠色製糖新模式。

虎尾糖廠114/115年製糖期從今天起開工，同時引用國原院提供自主研發的碳捕捉設備與技術，捕捉製糖過程中糖廠煙囪排出的煙道氣二氧化碳，並轉化為小蘇打，後續再交由耐斯公司加工製成香皂、洗衣粉等環保清潔用品。

台糖砂糖事業部執行長黃正忠今天與國家原子能科技研究院副院長陳明輝、耐斯公司總廠長張志毓代表三方簽訂合作備忘錄（MOU），具體落實「碳從廢料變資源」的理念。

黃正忠表示，面對氣候變遷，台糖從製糖本業出發，從蔗渣再利用變燃料，現又與國原院、耐斯合作創造一個新的碳資源再利用，從甘蔗田到煙囪口、糖品到清潔用品，將甜的產業與綠的永續結合，展現企業責任，也推動台灣邁向淨零未來。

陳明輝說，此次合作不僅是三方合作的起點，更是科研技術走向產業落地的重要時刻，國原院長期深耕綠能與減碳技術，煙道氣碳捕捉設備與技術落實在台糖製糖生產線上，耐斯公司的加入，建構出完整的淨零產業生態，將煙道氣變成綠金，共創台灣循環經濟的新典範。

張志毓強調，虎尾糖廠製糖過程把蔗渣變燃料氣電共生，不僅「負碳」，如今進一步捕捉煙囪排出的煙道氣二氧化碳，轉化為小蘇打，再由耐斯製成香皂、洗衣粉等環保清潔用品，成為一個全綠化場域。（編輯：李亨山）1141216