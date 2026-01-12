台糖2025稅後淨利破紀錄 董座宣布員工普發3600元

國營事業台糖公司今天(12日)指出，2025年淨利登上歷史新高，達到新台幣74.6億元。董事長吳明昌更宣布，提撥「首長獎勵金」對全體員工普發3,600元，犒賞同仁過去一年的努力。

台糖公司12日舉行年度記者會並表示，七大事業部在2025年有賺有賠，其中，生技、農業、畜殖、精緻農業等部門虧損，而油品、休閒遊憩、商品行銷等部門則開紅盤，再加上土地活化及出租、外匯操作及轉投資高鐵等業外收入加持，2025年合併營收達新台幣316.39億元，稅後淨利則衝上74.6億元新高水位。

台糖董事長吳明昌強調，到任後堅持的理念是推行台糖持續朝專業、積極、國際化發展，且要照顧員工。他更當場宣布，有鑒於2025年營運開出好成績，員工每人普發3,600元。吳明昌說：『(原音)照顧員工方面，我可能是台糖的董事長第一個拿獎金，一人普發3,600，會普發，因為我們要對員工好，照顧員工應該要從多方面來做。』

台糖補充，內部獎勵辦法授權首長每年約有5,000萬元額度的獎勵金，用來表揚優秀員工，此次普發預計從中提撥約1千萬元。

談到豬場改建進度，台糖指出，目前完成度已達95%，預計今年7月可完成剩餘豬場硬體改建，下半年則要確保新豬場養殖順利，進而完成驗收，屆時台糖養豬量將從現在的14萬頭，逐步回到27萬至33萬頭，未來甚至可望衝到50萬頭。

台糖表示，今年台糖歡慶成立80週年，規劃系列慶祝及優惠活動，目前也著手洽談推出聯名紀念酒款，並將邀請日本、英國鐵道機構來台交流，盼能簽訂互惠合作協議。(編輯：宋皖媛)

