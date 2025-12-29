台糖80週年 邀體驗國寶級蒸汽火車

記者郭曉蓓／綜合報導

明年是台糖公司成立80週年，溪湖糖廠在115年元旦當天將舉辦「台糖80．迎向未來」慶祝活動，除有國寶級糖鐵「346蒸汽火車」靜態展覽及動態搭乘體驗外，更邀80位民眾同時以古法手工炒糖，透過致敬傳統製糖工藝，揭開台糖80年榮光慶典序幕；當天也有音樂會及文創美食市集。

台糖表示，元旦上午10時，溪湖糖廠將帶領民眾同步炒糖，以持續傳承傳統製糖工法。另為鎮廠之寶「346蒸汽火車」規劃大型展覽，展示過去80年來糖鐵發展的歷史脈絡，並揭露346蒸汽火車成功修復再奔馳的幕後祕辛，民眾明日即可至糖廠搶先觀展。

廣告 廣告

除了靜態互動展覽，元旦當天346蒸汽火車將於上午11時及下午2時進行動態展演，並提供搭乘服務，前80名單筆購入2張車票（需含1張全票）者，可獲得紀念車票1張。

115年元旦當天溪湖糖廠將有「346蒸汽火車」大型互動展覽，還有2班次動態搭乘體驗。（台糖提供）