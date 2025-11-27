台紐互惠合作新里程碑 紐籍旅客11/29起可自動通關入境

移民署將於29日正式宣布開放紐西蘭旅客使用台灣自動通關，紐籍人士只要符合規定即可免費自動通關入境台灣，且日前已改為線上填寫入境登記表，來台將更加便利。

紐籍旅客11/29起可自動通關入境。（圖／翻攝畫面）

移民署表示，11月29日將舉行啟用典禮，由內政部長正式宣布開放紐西蘭旅客使用台灣自動通關，並邀請紐西蘭商工辦事處代表梁思齊、外交部南部辦事處副處長張俊裕以及交通部觀光署高雄國際機場旅客服務中心主任黃坤宏，以及移民署署長林宏恩共同按下啟用按鈕，象徵台紐互惠友好及國境管理服務新里程。

移民署指出，本次啟用典禮結合移民節慶祝活動，由來自世界各國嘉賓共同見證此重要時刻，紐西蘭素有「世外桃源」之稱，以純淨自然與豐富人文成為全球旅人嚮往之地，典禮主視覺以台灣與紐西蘭兩座島嶼並列，形塑雙方彼此呼應的意象。

目前台灣主要國際機場港口共有121座自動通關系統供國內外旅客使用，紐西蘭旅客只要持有晶片護照且效期6個月以上，並年滿12歲且身高120公分以上的旅客，即可免費註冊使用自動通關系統；另台灣自今年10月1日起，已全面改為線上填寫入境登記表，紐籍旅客於來台前完成入境資料填報，搭配自動通關，入境台灣更便捷快速。

移民署說，政府積極推動智慧邊境服務，以科技創新提升國門形象與旅客體驗，台紐互惠使用自動通關，代表雙邊人民未來往來將更加便利緊密，促進觀光、商務及教育等多面向交流，未來將持續拓展與更多國家的互惠機制，讓外籍旅客感受到便利。

