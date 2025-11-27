台紐互惠里程碑 紐西蘭旅客11/29起來台可自動通關

內政部移民署今天(27日)表示，內政部長劉世芳將在29日需宣布我國開放紐西蘭旅客可使用台灣的自動通關，象徵台紐互惠友好進入新的篇章。移民署未來也將持續拓展與更多國家的互惠機制，讓外籍旅客感受到「來台灣就像回家一樣便利」。

繼紐西蘭政府於10月13日宣布開放台灣旅客出入境時可使用自動查驗通關系統(eGate)之後，內政部移民署今天發布新聞稿表示，內政部長劉世芳將於本月29日正式宣布我國開放紐西蘭旅客使用台灣自動通關。

移民署表示，本次啟用典禮結合移民署的移民節慶祝活動，並邀請紐西蘭商工辦事處代表梁思齊、外交部南部辦事處副處長張俊裕、交通部觀光署高雄國際機場旅客服務中心主任黃坤宏以及移民署署長林宏恩共同按下啟用按鈕，象徵台紐互惠友好新篇章正式展開，這不僅是我國國境管理服務的新里程，也展現政府務實國際交流的成果。

移民署表示，紐西蘭素有「世外桃源」之稱，以純淨自然與豐富人文成為全球旅人嚮往之地，而台灣與紐西蘭皆以壯闊山脈及島嶼生態聞名，同樣孕育多元族群文化，兩者有令人驚喜的相似之處，因此，本次典禮主視覺將以台灣、紐西蘭兩國島嶼並列，形塑雙方彼此呼應的意象。

移民署指出，目前我國主要國際機場港口共設有121座自動通關系統供國內、外旅客使用，只要是年滿12歲且身高120公分以上的紐西蘭旅客持有晶片護照且效期6個月以上，即可免費註冊使用自動通關系統，入境台灣將更便捷快速。此外，台灣自今年10月1日起已全面改為線上填寫入境登記表，紐籍旅客於來台前完成入境資料填報，搭配自動通關，在抵台第一步就能感受到高效友善的服務。

移民署長林宏恩表示，政府積極推動智慧邊境服務，以科技創新提升國門形象與旅客體驗，台紐互惠使用自動通關代表雙邊人民未來往來將更加便利緊密，促進觀光、商務及教育等多面向交流，移民署未來將持續拓展與更多國家的互惠機制，讓外籍旅客感受到「來台灣就像回家一樣便利」。