台紐互惠！台灣開放紐西蘭旅客自動通關

紐西蘭政府於10月13日宣布，開放我國晶片護照旅客出入境時可使用該國自動查驗通關系統（eGate），對此，內政部將於11月29日正式宣布我國開放紐西蘭旅客使用台灣自動通關，盼能創造台紐互惠，雙邊人民未來往來將更加便利緊密，促進觀光、商務及教育等多面向交流。

紐西蘭政府10月宣布開放我國晶片護照旅客出入境時可使用該國自動查驗通關系統，是繼美國、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞，第8個提供我國國人自動通關待遇的國家，其中使用美國自動通關系統，需要付費申請。

移民署表示，紐西蘭素有「世外桃源」之稱，以純淨自然與豐富人文成為全球旅人嚮往之地，而台灣與紐西蘭皆以壯闊山脈及島嶼生態聞名，同樣孕育多元族群文化，二者有令人驚喜的相似之處，台灣開放紐西蘭旅客使用自動通關，象徵台紐互惠友好新篇章正式展開，不僅象徵我國國境管理服務的新里程，也展現政府務實國際交流的成果。

移民署說明，目前我國主要國際機場港口共設有121座自動通關系統供國內外旅客使用，紐西蘭旅客只要持有晶片護照且效期6個月以上，並年滿12歲且身高120公分以上的旅客，即可免費註冊使用自動通關系統；此外，台灣自今（2025）年10月1日起，已全面改為線上填寫入境登記表，紐籍旅客於來台前完成入境資料填報，搭配自動通關，在抵台第一步就能感受到高效友善的服務。

移民署長林宏恩表示，政府積極推動智慧邊境服務，以科技創新提升國門形象與旅客體驗，台紐互惠使用自動通關，代表雙邊人民未來往來將更加便利緊密，促進觀光、商務及教育等多面向交流，移民署未來將持續拓展與更多國家的互惠機制，讓外籍旅客感受到「來台灣就像回家一樣便利」。

