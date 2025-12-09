台紐合作！ 紐西蘭海軍曝光台成功級巡防艦護航畫面
台北市 / 綜合報導
紐西蘭國防軍近期公布了一張任務照片，最大軍艦「奧特亞羅瓦號」穿越台灣海峽時，與台灣軍艦「同框」。根據路透社報導，照片裡的台灣軍艦正是「成功級巡防艦」。對此，專家認為「台紐」雙方是進行友邦友善的表態。
艦艇上軍官手拿望遠鏡，向遠方望去，這名紐西蘭軍官背影英挺帥氣，不過更令人眼睛，為之一亮的是遠方那艘雄壯威武的艦艇，是我國的「成功級巡防艦」，登上紐西蘭國防軍官網，1800共澎湖張騫，這是就是海軍成功級巡防艦張騫號，它前身是美國海軍退役的「派里級」艦，由於台海防衛作戰需求，國軍特別加強火力搭載了國造雄風三型超音速反艦飛彈。
而拍到成功級的紐西蘭，紐西蘭海軍最大型船艦奧特亞羅瓦號，也曾經參與2024環太平洋軍演，兩架軍艦同框在台灣海峽，淡大戰略所副教授林穎佑說：「那這裡的話比較有可能的是，我們的一個海軍的艦艇，在執行其他任務，或者是在可能在監控，中共的船隻的時候，它也同時在這附近，所以它也會有可能跟這個，我們理念相同，或者是我們講的友邦，有進行一些友善的一些表態。」
根據平面媒體揭露，為了執行聯合國對北韓的禁運制裁，紐西蘭海軍日前派出奧特亞羅瓦號等艦艇，到東海和黃海執行監控任務，過程中遭遇7艘中國解放軍船艦尾隨，「成功級」巡防艦在，台灣海峽附近時出現在旁邊無形中替紐西蘭艦艇「護航」。
淡大戰略所副教授林穎佑說：「紐西蘭這邊最近對於解放軍研究，也有相當多的一個興趣，如果我們能夠充分的去發揮，我們對解放軍研究的一個長處，或者是對解放軍研究的了解，作為去跟國際交流的一個素材，我覺得這一點是可行的方案。」紐台艦艇「不期而遇」讓未來是否有更多合作可能，成為各界熱議的話題。
