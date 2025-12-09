台紐合作 紐西蘭海軍曝光台灣護航畫面

紐西蘭國防軍公布台灣海軍成功級巡防艦護航畫面。(紐西蘭國防軍)

紐西蘭皇家海軍油彈補給艦「奧特亞羅瓦號」上月穿越台灣海峽期間，遭中共軍機與軍艦尾隨、甚至進行模擬攻擊的消息日前遭《路透》揭露，引發國際關注。





國安局長蔡明彥也證實，該艦是今年通過台海的外國軍艦之一。紐西蘭國防部最新公布的任務影像則進一步曝光，我國海軍成功級巡防艦「成功號」曾在任務中現身，與紐艦相距不遠，成為外界口中的「護航身影」。





紐國國防部指出，「奧特亞羅瓦號」此次執行的任務是支援「太平洋安全海上交流」（PSMX）計畫，搭配P-8A海神巡邏機與SH-2G直升機，在東海與黃海區域完成總計41萬平方公里的巡邏任務，期間也與美、日、加、法、澳等國軍艦協作。紐方並透露，該艦曾遭7艘解放軍軍艦「跟蹤」，但強調中方均保持安全距離。

廣告 廣告





然而任務影像中一張艦員觀察鄰艦的畫面經放大後顯示，該艦並非中共艦艇，而是台灣海軍的成功級巡防艦「成功號」。成功級巡防艦全級10艘，主力部署於澎湖146艦隊，為我國海峽防衛及反潛偵巡的重要骨幹。





國安局長蔡明彥日前亦透露，今年已有8國軍艦總計12次通過台海，包括美、英、法、加、日、澳、紐等國友軍，甚至與中國關係密切的越南亦名列其中，顯示國際維持台海航行自由的態度日益明確。