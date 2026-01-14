台紐生技聯手震撼彈！佳研國際攜手紐西蘭最大生技保健生產製造集團 Unipharm，釋出「藥廠級、零關稅」代工紅利

因應全球保健營養品市場的蓬勃發展，以及品牌商對於供應鏈效率與成本結構優化的迫切需求，擁有近二十年保健品整合經驗的佳研國際（JY International）正式宣佈與紐西蘭最大生技保健生產製造集團Unipharm聯合製藥締結戰略合作夥伴關係。雙方合資成立「紐西蘭佳研創新公司（JY International New Zealand Limit）」，共同打造以紐西蘭為核心基地的亞太區「平行短鏈服務模式（Parallel Short Supply Chain ODM Model）」，旨在透過供應鏈重組，為台灣及亞太市場引入具備「0% 關稅、藥廠級品質、成本優勢」的海外代工解決方案。

紐西蘭最大生技保健生產製造集團 Unipharm 與佳研國際締結戰略合作，於當地打造「平行短鏈服務」基地。圖/佳研國際提供

鎖定亞太樞紐 : 紐西蘭最大藥廠級生技集團，高度看中台灣保健品代工整合市場

Unipharm聯合製藥作為紐西蘭最大生技保健生產製造集團，在國際市場擁有舉足輕重的地位，其年營收上看新台幣300億元，其中海外代工業務佔比逾百億。該集團具備高度成熟的藥廠等級製造工藝，於高穩定型益生菌領域年產量逾3億包、軟膠囊產品如魚油與磷蝦油年產能更達10億顆，展現其強大的規模化製造實力。隨著全球素食與植物性保健市場快速擴張，Unipharm亦積極佈局素食劑型，其素食軟膠囊年產量已達上億顆規模，並因此成為紐西蘭最大的素食軟膠囊生產製造商。

透過此次與佳研國際的結盟，標誌著紐西蘭製藥龍頭對台灣及亞太市場的高度重視。透過佳研國際的在地化整合，Unipharm將其原本僅服務歐美大型品牌的「A 級品牌原料」與「最佳成本結構」直接導入亞洲市場。受惠於紐西蘭與台灣及亞洲各國簽署的自由貿易協定，此合作模式享有0 %關稅優勢，大幅降低了跨境貿易的成本障礙。

Unipharm位於紐西蘭的藥廠級潔淨生產環境，嚴格遵循國際GMP標準確保產品穩定性；身為紐西蘭最大軟膠囊製造商，其自動化設備可提供規模化且高品質的生產保障。圖/佳研國際提供

顛覆傳統代工痛點：「平行短鏈」模式實現低成本與快交期

過去，台灣品牌商在尋求歐美或日韓海外代工時，常面臨供應鏈冗長、溝通層級繁瑣、起訂量（MOQ）高昂及交期不可控等挑戰。佳研國際推出的「平行短鏈供應鏈服務模式」，則徹底翻轉了此一舊有思維。

該模式具備以下核心競爭優勢：

• 藥廠級生產直連： 品牌商可直接對接紐西蘭在地最大生技保健生產製造集團的生產線，確保產品具備純淨天然的產地優勢與高品質形象。

• 極致效率： 透過24小時全天候高效生產，大幅縮短產品開發週期，實現 4週快交期的生產效能。

• 靈活彈性：支援小批量（Small MOQ）生產，協助品牌進行市場測試與快速新品上市，降低庫存風險。

• 一站式整合服務： 佳研國際提供從原料授權、法規認證、報關清關到物流配送的完整解決方案，讓品牌商無須自行處理繁瑣的跨境進出口流程，真正實現「低風險、高效率」的商業運作。

Unipharm藥廠級自動化包裝產線，展現強大規模化生產實力，支援高效率、小批量與多劑型的生產需求，高效產能協助品牌商快速搶佔市場先機。圖/佳研國際提供

賦能電商與DTC品牌，加速亞太市場佈局

隨著跨境電商與直營品牌（DTC）在台灣及東南亞市場的快速崛起，成本控制與供應鏈穩定度已成為品牌勝出的關鍵。佳研國際指出，此一海外代工模式已吸引多家台灣及東南亞電商龍頭積極洽談，針對益生菌、膠原蛋白及多元機能性營養品進行產品線佈局。

展望未來，佳研國際將不只侷限於紐西蘭，更同步整合日本、韓國與歐洲等多國藥廠等級生產基地，提供涵蓋特殊劑型與高技術門檻產品的全方位代工服務。透過此戰略佈局，佳研國際致力於協助客戶進行品牌升級與國際化轉型，將高階保健品海外代工轉化為品牌靈活可控的成長引擎。