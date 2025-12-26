台紙前董座許良宇遺愛人間 父母捐資台中興建圖書館今啟用

台中市文化局26日舉行許良宇圖書館啟用儀式。（温予菱攝）

許良宇父母許景堂（左）、李碧虹（右）今出席許良宇圖書館啟用儀式。（圖／台中市文化局）

取之於社會、用之於社會，前已故台紙董事長許良宇父母許景堂、李碧虹捐贈1.2億元，在家鄉台中市東勢區興建的「許良宇圖書館」26日啟用。台中市長盧秀燕表示， 許良宇圖書館是一座「愛的圖書館」，許爸爸、許媽媽決定捐贈這座圖書館，是將對許良宇個人的愛，化為對社會的大愛，再把這份愛傳遞到最需要的地方。

台中市文化局今舉行許良宇圖書館啟用儀式，與會盧秀燕、立法院副院長江啟臣等人。文化局說明，被譽為「法界鬼才」的許良宇，畢業於台大法律系學士、商管所碩士，為東勢在地子弟，畢業後曾任台紙董事長等，然而天妒英才，在一場車禍中帶走年僅39歲的他，許景堂、李碧虹膝下只有許良宇一子，感念兒子自幼喜歡窩在圖書館自學，捐出愛子遺產1.2億元，回饋社會。

盧秀燕說，台中市 29 個行政區中，已完成或興建中的圖書館共有50座，其中東勢地區原有圖書館，但因建築較老舊，已不敷使用，因此對於許爸爸、許媽媽慷慨在故鄉捐贈興建，她們也感受到許良宇對故鄉的思念與關懷， 從上、下延伸，照顧山城所有學子。

盧秀燕也期盼，每個孩子都像許良宇一樣優秀，對社會有所貢獻，並且取之社會、用之社會，這份愛也照顧全山城、全台中市民，因這座圖書館不只是給孩子使用，更是全民的圖書館，並說明館內分區設計包含兒童、青少年及成人區域，提供全方位的照顧。

盧秀燕表示，雖然許良宇的生命已經逝去，但他依然活著在大家心中，正如許爸爸、媽媽所說「良宇還活著」，他的精神永在，持續回饋社會、服務大家、守護眾人，許良宇的名字高高置於圖書館上，也像山城的一座燈塔，一座愛的燈塔，守護、照亮著大家，他的光輝與愛永遠留存。

台中市圖書館補充，館內共有3層，斥資2億3000萬元興建而成，包含許爸和許媽善款、中市府7300萬元及多家民間廠商捐建市值逾3700萬元建材，其中二樓展示「許良宇圖書館特展」，收藏許良宇的篆刻作品集、畫作等，盼能承攬許爸、媽願望，讓這座以良宇為名的圖書館，不僅能成孩子安心閱讀的地方，也成為陪伴市民一生的溫暖角落，讓愛在書頁翻動之間，一代又一代地傳承。

