台經濟成長率7.37％優於預期！卓榮泰：明年挑戰人均GDP4萬美元

行政院今日上午召開經濟發展委員會第二次顧問會議，金仁寶集團總裁許勝雄、宏碁創辦人施振榮等人出席。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日上午召開經濟發展委員會「均衡台灣分組」第二次顧問會議，行政院長卓榮泰致詞表示，今年台灣經濟成長率比預期好，依照各家預測和主計總處評估，應該會達到7.37％，人均GDP也會達到3萬8748美元，我們再努力，明年能不能達到4萬美元的目標。

本次會議有行政院副院長鄭麗君、行政院政務委員葉俊顯、國科會主委吳誠文、經濟部長龔明鑫、財政部長莊翠雲、行政院主計總處主計長陳淑姿、金仁寶集團總裁許勝雄、宏碁創辦人施振榮等人出席。

卓榮泰致詞談及，目前這個時候，中共正在台灣四周，對台灣海空域進行軍演，我們在這討論的是台灣的均衡，這對國際社會來講是強烈的對比，對中國當局是極大的諷刺。顧問們今天在這聚會，向國人發出很明顯的訊息，現在這個會議，才是我們對和平的示範、對安定的保障。也藉這個會議再次籲請全體國人，此時此刻務必冷靜沉著。

卓榮泰指出，政府對所有狀況都有萬全的因應準備，政府存在目的就在於國家的安全跟社會的安定，進而能夠建設國家。建設是不分黨派、不分藍綠的，唯有團結才沒有敵人，唯有往前走，國家才會一直進步。因此，現在政府最重要的是，對外爭取合作、對內團結國人。只有在這樣的目的及方向底下，才能跟國人表示，政府所有施政作為都是以人民為念，這是我們最大的一個施政方向。

卓榮泰強調，再度誠懇地希望明年度中央政府總預算在立法院儘速地審議通過，才能讓我們有足夠的實力和國家的財政分配，能夠建設跟發展，也真的才能夠均衡台灣。同時，也籲請國會能夠通過已經送出去的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」的特別預算，這樣才能提升國防，才能夠把總統希望達到的，讓軍工產業成為另一個護國群山，新的國家未來經濟發展目標可以同時達到。

關於政府新的施政重點，卓榮泰表示，我們會提出兩項：一是促進區域均衡發展的「供水治理計畫行動方案」，能夠讓全台灣的水資源可以合理均勻的分配。此外，因應少子女化的國安問題，我們會提出「少子女化政策推動情形」。無論是過去一直進行的，或未來的重點幾項，都是為了達到讓國家各項產業能夠更均衡發展。

卓榮泰說明，去年我們提出「二上一下一平穩」目標，就是去年的未來4年，要把經濟成長率平均保持3%以上，且人均GDP要達到4萬美金，「一下」是失業率要穩定保持在3.5％以下，「一平穩」是CPI(消費者物價指數)要保持在2％以下的平穩。

卓榮泰強調，今年經濟成長率是比預期好，依各家預測和主計總處評估應該會達到7.37％，這是相當高的，感謝所有國人、產業界共同的努力。人均GDP也會達到3萬8748美元，我們再努力，明年能不能達到4萬美元的目標。失業率一直保持在3.3％左右，這是一個相當平穩的趨勢。CPI大概都在1.6％跟1.7％之間，所以已經階段性達到「二上一下一平穩」目標。

卓榮泰進一步說，在這個基礎下，如何讓全台灣更均衡發展，把所有經濟果實與全民更公平分享，上禮拜經發會的包容成長組已做了相關討論，今天再次把議題提出來，希望透過這兩次加上7月的創新經濟組，我們能夠匯集所有意見，明年1月之後再一次召開經濟發展委員會，將把三次顧問會議的主要決議和建議，融入所有未來的施政目標。

卓榮泰最後指出，經發會是政府最大的經濟政策討論平台，顧問會議是我們跟民間社會、產業界及經濟界領袖的一個固定討論平台，透過這個平台讓國家未來施政目標更清楚，進步腳步應該會更快。

