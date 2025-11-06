台經院上修今年經濟成長預測至5.94% 學者指有機會破6%

台灣經濟研究院今天(6日)公布最新經濟成長率預測，今年為5.94%，較上次預測大幅上修，且學者認為有機會突破6%。明年GDP成長率則較爲平淡，為2.6%，但傳統產業明年會比今年好。

美國人工智慧(AI)投資熱潮帶動台灣設備投資與商品出口，2025年台灣經濟表現亮眼，前3季成長率分別達5.45%、8.01%與7.64%，各機構陸續上修今年經濟成長率預測。台經院6日公布今年最新經濟成長率預測為5.94%，較中經院預測的5.45%來得更高。

台經院院長張建一認為，因出口表現比預期好太多，加上近期開始普發現金新台幣1萬元，將帶動民間消費，今年經濟成長率有機會突破6%；不過，明年因為基期墊高的關係，預計成長率會稍微平淡一些，約2.6%，但傳統產業表現會慢慢回復，「明年會比今年好」。

值得注意的是，張建一也透露，台美對等關稅談判結果應該很快就會出爐，台灣有機會降到15%，且沒有疊加，台灣對美國的汽車關稅則可能降到2.5%。他說：『(原音)但是我們對美國的汽車關稅可能不會降到零，有可能降到2.5%，然後我們可能會承諾一些採購，包括像中油阿拉斯加採購油氣，甚至是與阿拉斯加的油氣公司共同開採，這個都有可能。但政府不可能幫台積電做承諾，比如說台積電現在預計投資1,650億美金，未來台積電也許會增加，但是要由台積電來宣布。』

對於AI是否會泡沫化？張建一認為「短期還不會」。他表示，雖然AI產業互相投資，就像一條無限循環的蛇，也像一個不會下蛋的雞，還沒看到可以獲利的模式，但各國都在拚主權AI，比如沙烏地阿拉伯要建立AI資料中心，現在都還沒開始，所以AI投資明年還是會有，但可能不會像今年那麼熱。(編輯：宋皖媛)