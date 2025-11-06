台經院今公布最新經濟預測 2026年GDP成長率為2.60%

【記者許麗珍／台北報導】台灣經濟研究院今發布「2026台灣總體經濟預測」指出，考量基期偏高，2026年經濟成長動能預料將較2025年放緩。根據台經院11月公布的最新預測，2026年GDP成長率為2.60%，較2025年更新後5.94%減少3.34個百分點。

台灣經濟研究院今（6日）舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，會議由院長張建一率領各領域專家，探索2026年經濟情勢展望，並針對我國整體產業，剖析國內外經濟局勢與產業動向，提出台經院精闢論點及解析。

台經院表示，2025年台灣經濟表現亮眼，前三季成長率分別達5.45%、8.01%與7.64%，成長動能以貿易與投資為主，前三季輸出、資本形成及民間消費概估年增28.55%、6.90%與0.91%。主要原因在於美國關稅與中國內捲效應抑制傳產出口與汽車銷售，但美國人工智慧(AI)投資熱潮帶動台灣設備投資與商品出口，使科技產業成為主要成長引擎。

展望未來，台經院表示全球經濟雖在2025年上半年展現韌性，但自下半年起已轉向溫和放緩。上半年成長主要受貿易提前布局與庫存調整等暫時性因素帶動，並非基本面改善。隨著相關效應消退，經濟數據轉弱、勞動市場降溫，加上關稅推升美國物價壓力，國際機構普遍預期2026年全球成長將較2025年趨緩，貿易減速尤為明顯。

美國關稅衝擊持續發酵，全球經貿動能將進一步放緩。不過台經院分析，AI快速發展帶動全球投資熱潮，也為台灣帶來助益，但受高基期影響，民間投資與淨出口貢獻將較上年減弱。

台灣經濟研究院今（6日）舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，院長張建一接受媒體訪問。許麗珍攝

內需方面，隨著上市櫃公司獲利成長，2026年薪資與股利發放可望提升，加上政府推動多項刺激措施，消費市場可望逐步回溫。台經院表示，整體而言，考量基期偏高，2026年經濟成長動能預料將較2025年放緩。根據台經院於2025年11月公布的最新預測，2026年GDP成長率為2.60%，較2025年更新後5.94%減少3.34個百分點。

