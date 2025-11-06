台經院估GDP成長率5.94％ 明年難「保3」

▲台灣經濟研究院於今（6）日舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」預估2025年經濟成長率上修至5.94%。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 台灣今年受惠於AI熱潮，各經濟預估都上修台灣經濟成長率。台灣經濟研究院於今（6）日舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」預估2025年經濟成長率上修至5.94%，叩關「6字頭」；2026年則受到基期影響，GDP成長率預估為2.60%。



台經院指出，2025年台灣經濟表現亮眼，前三季成長率分別達5.45%、8.01%與7.64%，成長動能以貿易與投資為主，前三季輸出、資本形成及民間消費概估年增28.55%、6.90%與0.91%。



台經院景氣預測中心主任孫明德報告，貿易戰影響明年才會開始，而今年還有出貨潮，但是明年將沒有出貨潮，同時AI已經創新高，認為明年恐難以為維持相同力道成長，能夠持盈保泰已經不錯。



分析各國經濟，美國明年關鍵字是「川普2.0」及「AI」，明年經濟成長率維持2字頭，也尤其要注意政府債務問題。但他表示，即便美國最高等法院為對等關稅增添變數，但未必是好消息，畢竟美國總統川普可能還會有其他招，也認為廠商信心已被打亂，舉例「一碗湯好好的，掉一支蒼蠅進去」，就算蒼蠅被拿出來還能喝，不覺得還再消毒、重新煮嗎？



中國方面，關鍵字是「貿易戰」、「內捲」。孫明德表示，中國今年初出現貿易戰，5月後沒有那麼嚴重，中國因稀土、石墨及鋰電池材料都在貿易戰占上風。



但中國同時也面臨內捲問題，包括電動車、太陽能、電池、鋼鐵及家電等五大產業，目前均有轉向巴西、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯和印度等新興市場，但像是巴西、巴基斯坦都朝向中國投資而非銷售，採取保護國內產業和鼓勵中國投資，而非與歐盟在電動車上面直接對抗。



而在台灣方面，今年外銷出口表現非常好，但孫明德認為，這對台灣是好消息，但是表現愈好愈要小心，可能會因為再度出超，惹得美國反制手段。



台經院長張建一受訪表示， 據目前經濟數據，再加上普發1萬元的挹注，台灣今年有可能經濟成長率突破6%，但到年底還有許多不確定性，因而偏向保守，台經院估今年成長率為5.94%；明年則是受到基期墊高影響，預估經濟成長率約落在3%以內。



他補充，科技產業、傳統產業應為「好的沒有那麼好，壞的沒有那麼壞」，傳統產業並非所有產業都不好，但經過兩年應有所好轉，科技業因為連年暢旺也會有所調整，但也強調美國《大而美法案》尚未落實，仍有相當利多。

至於關稅部分，張建一也說，台美談判進展順利，應有機會爭取到稅率調降至15%且不疊加，台灣可能因此需要付出一些代價，包含承諾採購，如中油採購阿拉斯加油氣，汽車關稅調降，但應不會降到零。

