台經院估GDP望6 明年恐腰斬

AI出口強勁，帶動全球投資熱潮，台灣全年GDP坐五望六；台經院6日公布，上修今年經濟成長率至5.94％，院長張建一表示，AI表現一枝獨秀，國內經濟表現優於預期，甚至有機會挑戰6％，近期普發現金1萬元上路，估計推動民間消費，對GDP貢獻可再創造0.3至0.4個百分點。不過，受今年高基期、AI投資趨緩影響，加上外部不確定性增加，台經院對明年經濟成長預測是今年的腰斬僅剩2.6％。

張建一指出，今年比較基期高，明年經濟成長率就可能會比較平淡，加上AI最近雜音多，明年投資有可能趨緩；根據台經院預測數據顯示，明年固定資本形成成長率為2.15％，較今年10.05％減少7.9個百分點，其中，民間投資成長率為2.36％，也較今年減少8.61個百分點。

雖然AI投資趨緩，張建一認為，明年壞消息不會比今年更壞，因為台美關稅逐漸明朗化、汽車買氣恢復，傳產表現會比較穩定，明年有望回到「均衡成長、適度修正」節奏。

張建一表示，普發現金會帶動內需消費，台灣今年經濟成長率有機會破6％，但年底前仍有諸多不確定性，台經院保守預估今年成長率5.94％。

遠東SOGO周年慶6日登場，台北忠孝館11點營業前，擠滿購物人潮等著進館搶購，SOGO董事長黃晴雯表示，百貨周年慶搭上普發現金熱潮，讓原本有些低迷的零售業，注入一股新活力，第4季消費力道將大爆發；SOGO預估，周年慶首日館內湧入消費者10萬人次，業績也衝出13.2億元的好成績，全台分館全檔期總業績上看121億元。