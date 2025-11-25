台經院發布10月產業調查 服務業回升、房市難改「低量」格局

台經院10月製造業營業氣候測驗點91.37點，月增0.25點，連四揚。（圖／台經院提供）

台經院今(25)日發布2025年10月製造業、服務業與營建業調查結果，製造業雖續呈走揚態勢，然變動幅度有限，故研判製造業對景氣看法與上月相比維持不變；而服務業則在短暫下滑一個月後再度回升；不動產市場上，未來半年受限於央行信用管制與高房價盤整，賣方心態未鬆動前，房市低量格局恐難改善。

10月出口表現強勁，年增率由9月的33.78%大幅升至49.71%；進口則由25.12%降至14.61%，整體進出口仍維持亮眼成績。

主要受惠於人工智慧(AI)相關新興應用需求持續旺盛，以及消費性電子新品備貨季帶動，資通與視聽產品出口年增率由雙位數躍升至138.21%，電子零組件亦上升至27.69%。若排除上述兩大高科技類別，其餘傳統產業產品出口年增率由正轉負，顯示高科技與傳產景氣仍呈現明顯分歧。

進口方面，AI產業鏈的全球分工與出口帶動效應，使電子零組件進口年增率維持高檔，資通與視聽產品進口更升至90.02%；機械進口年增率雖降至17.14%，仍反映資本設備採購動能不減。不過，化學品及基本金屬與其製品等進口則顯著下滑，顯示傳產需求相對疲弱。

台經院分析，新興科技應用需求強勁，加上消費性電子新品帶動，10月電子及資通產品出口表現亮眼。然而，化學工業、鋼鐵業與金屬製品等傳統產業景氣仍偏弱，使製造業廠商對當月景氣的樂觀看法較上月明顯下滑。

服務業方面，隨著百貨周年慶開跑，加上連假帶動出遊人潮，促使商場客流與聚餐旅遊需求回升，儘管花東地區受颱風影響，但連假促使國人出境旅遊熱度延續，國旅需求亦同步增加，加上演唱會等大型活動帶動周邊餐飲與住宿需求升溫，整體觀光動能增強使得零售及餐旅業者較看好當月景氣表現。

營造業方面，10月公共工程進度順利，但民間住宅工程量縮使景氣大致持平。展望後市，第四季將進入公共工程趕工期，2025年底多項重大工程陸續完工，且2026年公共建設預算明顯增加，高科技廠房持續推進建廠投資，預期將挹注動能，景氣可望趨於好轉。

不動產方面，六都10月移轉件數月增5.7%，受新青安鬆綁、換屋族展延售屋期限及股市走強帶動，交易量小幅回升，但總量仍偏低。

展望未來半年，短期內業者對於房市看法仍無法樂觀看待，主要因央行選擇性信用管制未見鬆綁，且短期內處於完工高峰期的交屋挹注買賣移轉棟數提升，而房價跌幅有限，因而賣方心態是否鬆動、價格出現修正，才能有助於打破目前低量的房市僵局。

