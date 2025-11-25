台經院看景氣 最壞狀況過去了

台經院25日公布10月景氣動向調查，製造業、服務業與營建業三大產業營業氣候測驗點同步走高，台經院景氣預測中心主任孫明德分析，台美關稅20％+N「應該天花板就是這樣」，會低不會高，不太可能更差，加上關稅還有機會被駁回，「最壞狀況過去了」。

10月製造業測驗點增0.25點至91.37點，為連4升，服務業增2.89點至88.42點，營建業增1.69點至98.62點。孫明德表示，製造業冷熱有別，目前AI支撐了電子產業，但傳統產業因價格競爭，低迷不振，現在出口有8成是電子資通訊，傳產則被壓在5％以下，這麼亮眼的出口與貿易順差，川普明年看到恐怕又會要「跟台灣討論」。

服務業方面，百貨公司周年慶、加上10月多了連續假期，對內需消費有明顯幫助。營建業雖然房市冷一點，但公共建設撐住了，廠商對房市看法仍無法樂觀，主要是央行房貸信用管制未見鬆綁，房價跌幅有限，要看賣方心態是否鬆動，當價格修正後，才能打破僵局。

經濟部統計處昨發布10月工業生產指數，年增14.5％，不僅連20個月正成長，全年看成長1成5以上，有望創下15年來最大增幅，代表台灣產線暢旺。工業生產火熱，主要還是AI、雲端資料服務需求，帶動製造業生產。這反映在10月「電子零組件業」，年成長率超過2成，「電腦、電子產品業」還暴增4成5。